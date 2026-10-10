Sandıkçılar tekkesi'nde Niyazi Sayın anısına müze adımı

Sandıkçılar Tekkesi'nde miras kayıt altına alınıyor

Türk musikisinin önemli isimlerinden Niyazi Sayın için vefatının birinci yılında düzenlenen anma gecesi, sanatçının eserlerinin korunmasına dönük somut bir adımı görünür kıldı. 8 Ekim akşamı İstanbul Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonu'nda gerçekleşen gece, ustanın bestelerinin ve talebelerinin hatıralarının paylaşılmasıyla geçti; sergide ise 59 ebru izleyiciyle buluştu.

Vefatının ardından, Sayın’ın son yıllarını geçirdiği Üsküdar’daki Sandıkçılar Tekkesi’nde kapsamlı bir arşiv ve tasnif çalışması yürütüldü. Talebesi Yüce Gümüş öncülüğünde, alanında uzmanların katıldığı çalışma kapsamında üstadın besteleri, notaları, fotoğrafları ve kişisel eşyaları tek tek incelenip kayıt altına alındı.

anma gecesinin içeriği ve sahne düzeni:

Gece, Sayın’ın yaşamından kesitlerin yer aldığı kısa filmle açıldı. Sanat yönetmenliğini Yüce Gümüş'ün üstlendiği İstanbul Meydan Meşkleri Topluluğu ile solist Ahmet Şahin sahnede yer aldı; topluluk, Sayın’ın beş bestesini seslendirdi. Söyleşide ise Prof. Dr. Erol Deran, Prof. Dr. Mutlu Torun, Sadreddin Özçimi, Salih Bilgin ve Dr. Serhat Onur, üstatla paylaştıkları anıları ve gözlemleri izleyicilerle paylaştı. Her anı sonrasında salonda Sayın’a ait bir nağme yükseldi.

Fuayedeki ebru sergisi, neydeki sükunetin su yüzeyinde renklere dönüşümünü yansıtarak etkinliğe görsel bir katman ekledi. Bu sunum, Sayın’ın hem musiki hem de ebru gibi geleneksel sanatlara olan ilgisini sembolize etti.

tekkede müze planı ve mirasın korunması:

Geceye katılanlar arasında yer alan TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Av. Hatice Akıncı Yılmaz, Sandıkçılar Tekkesi'nde yürütülen çalışmalara değindi. Akıncı Yılmaz, tekkede muhafaza edilen eser ve eşyaların sergileneceği bir müze kurma niyetlerini vurgulayarak, bu sayede Sayın’ın sanatının ve kişisel dünyasının gelecek nesillere aktarılmasını hedeflediklerini söyledi.

Konuşmasına Yunus Emre’nin mısrası Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil ile başlayan Akıncı Yılmaz, Sayın’ın hayatını sanatla iç içe yürüttüğünü, gençlere sanatla hemhal olmalarını öğütlediğini ve vakfın bu doğrultuda genç kızlara alan açma gayretini bir sorumluluk olarak gördüğünü ifade etti. Sözlerini, ustanın mekanı ve makamı için edilen dua ile sonlandırdı.

hatıra kitabı ve belgeleme çalışmaları:

Anma gecesinde ayrıca Yüce Gümüş ile Dr. Serhat Onur tarafından yayına hazırlanan Ruhtur Musikinin Gıdası - Kutbü’n-Nayi Niyazi Sayın Hatıra Kitabı İnsan Yayınları etiketiyle sanatseverlere sunuldu. Kitabın ön sözünü Necmeddin Bilal Erdoğan yazarken, kitapta Sayın’a dair anılar, değerlendirmeler ve kişisel tanıklıklar bir araya getirildi. Hatice Akıncı Yılmaz'ın "Niyazi Sayın’ın Ardından" başlıklı yazısı, Sandıkçılar Tekkesi’nde geçirilen dönem ve vakfın üstatla kurduğu ilişkiyi aktarıyor.

Sandıkçılar Tekkesi’nde kayıt altına alınan her eser ve eşyanın, üstadın iç dünyasına açılan küçük kapılar niteliğinde olduğu vurgulanıyor. Planlanan müzeyle bu kayıtların kataloglanması, sergilenmesi ve eğitim amaçlı kullanılması hedefleniyor; böylece Niyazi Sayın’ın sesi, onu hiç duymamış kuşaklarla da buluşturulacak.

Anma gecesi ve tekkedeki belgeleme çalışmaları, hem sanatçının eserlerinin korunması hem de geleneksel Türk sanatlarının yaşatılması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

"NEYZENLERİN KUTBU" NİYAZİ SAYIN, VEFATININ BİRİNCİ YILINDA AKM’DE BESTELERİ VE TALEBELERİNİN HATIRALARIYLA ANILDI. ÜSTADIN SON YILLARINI GEÇİRDİĞİ SANDIKÇILAR TEKKESİ’NDE ESERLERİ VE ŞAHSİ EŞYALARI KAYIT ALTINA ALINDI. TÜRGEV YÖNETİM KURULU BAŞKANI HATİCE AKINCI YILMAZ, BURADA KURULMASI PLANLANAN MÜZEYLE SAYIN’IN MİRASINI GELECEK NESİLLERE TAŞIMAYI ARZU ETTİKLERİNİ SÖYLEDİ.