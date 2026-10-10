Demirci'de dede ve çocukların tel araba geleneği canlandı

Manisa'nın Demirci ilçesinde, nostaljik tel araba yapımıyla tanınan 69 yaşındaki Ali Rıza İşçi, Bilim Demirci'nin Tasarım Atölyesi'nde düzenlenen etkinlikte çocuklara ustalığını aktardı. Etkinlik ailelerin yoğun katılımıyla gerçekleşirken, merkezde kullanılan malzemeler arasında inşaat teli, kerpeten ve pense öne çıktı.

Atölyede neler yapıldı:

Etkinlik kapsamında çocuklar, aileleriyle birlikte ellerine verilen aletleri kullanarak kendi tel arabalarını tasarladı ve üretti. Erkek çocuklar tel araba yapımına ilgi gösterirken, kız çocukları telden salıncak ve beşik gibi farklı tasarımlar geliştirdiler. Ustalığın pratiğe dönüştüğü atölyede çocuklar telleri bükmeyi, parçaları birleştirmeyi ve basit montaj tekniklerini öğrendi.

Bilim Demirci, TÜBİTAK ve T3 Vakfı desteğiyle Demirci Belediyesi tarafından Eylül 2025'te hizmete açıldı. Merkez bünyesinde yer alan 5 atölye; teknoloji, tasarım, astronomi-uzay, havacılık, matematik ve doğa bilimleri alanlarında programlar yürütüyor ve açıldığı ilk yılda 18 bin öğrenciye eğitim olanağı sundu.

Ustadan çocuklara ve merkezin hedeflerine bakış:

Tasarım Atölyesi öğretmeni Ayşe Nur Tutan etkinliği anlatırken, 'Yaklaşık bir yıldır Demirci Bilim Merkezi'nde 5 atölye şeklinde eğitim vermekteyiz. Bu ayın veli-çocuk temasında tasarım atölyesinde tel araba yapma atölyesi şeklinde planladık. Bu anlamda Ali Rıza İşçi amcamız bize yardımcı oldu. Kendisi Demirci'mizin kültürel mirasçılarından biridir; tel araba yaparak çocuklarla birlikte eskiyi yaşatarak bir gelenek sunmak istedi bizlere' ifadelerini kullandı. Tutan, atölyelerin düzenli olarak sürdürüleceğini ve merkezde el emeği ustalarıyla benzer çalışmaların devam edeceğini vurguladı.

Ali Rıza İşçi ise amaçlarını şöyle açıkladı: 'Burada çocukları topladık, küçük çocukların hayallerini gerçekleştirmek amacıyla, el becerilerini artırmak amacıyla... Bu tellere bir şekil vermeyi öğretmek. Tel araba yapmak, kız çocuklarına da şunu tavsiye ediyoruz, mesela salıncak yapabilirler, el arabası yapabilirler... önemli olan çocukların hem becerisini hem de vakitlerini el emekleriyle kullanmalarını sağlamak amacımız.' İşçi, Bilim Demirci bünyesinde belirli aralıklarla gönüllü tel araba kurslarına devam edeceğini bildirdi.

Etkinliğe katılan veli Özcan Değirmenci, 'Bugün burada biraz biz de çocukluğumuza döndük. Küçükken oynadığımız tel arabalardan şimdi kızımla beraber yapıyoruz. Çok güzel bir etkinlik oluyor. Biz de bu imkanı sağlayan herkese teşekkür ederiz' diye konuştu. Öğrenci Ela Naz Değirmenci ise, 'Atölyeye geldik ve babamla birlikte bir tel araba yaptık. Güzel oldu. İlk defa yapıyorum, biraz zor oldu ama alıştık' dedi.

Merkezin tasarım atölyesinde gerçekleştirilen bu tür etkinlikler, hem yerel kültürel mirasın genç kuşaklara aktarılması hem de çocukların el becerilerinin geliştirilmesi yönünde somut bir örnek oluşturuyor. Bilim Demirci'nin programları, atölye temelli eğitim modeliyle çocukları teknolojik ortamlardan farklı pratik deneyimlerle buluşturmaya devam ediyor.

MANİSA'NIN DEMİRCİ İLÇESİNDE NOSTALJİK TEL ARABA YAPIMIYLA TANINAN 69 YAŞINDAKİ ALİ RIZA İŞÇİ, BİLİM DEMİRCİ'DE DÜZENLENEN ETKİNLİKTE ÇOCUKLARA TEL ARABA YAPIMINI ÖĞRETTİ.