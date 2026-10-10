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Kadim şehirlerin lezzetleri Muratpaşa'da bir araya geldi

Muratpaşa'da 11. Kaleiçi Old Town Festivali kapsamında düzenlenen 'Kadim Şehirlerin Yaşayan Mutfakları' forumunda 15 ülke, 20 şehir gastronomiye odaklandı.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 16:46

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Kadim şehirlerin lezzetleri Muratpaşa'da bir araya geldi

Kaleiçi'nde mutfak mirası buluşması:

Antalya Muratpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen 11. Uluslararası Kaleiçi Old Town Festivali kapsamındaki "Kadim Şehirlerin Yaşayan Mutfakları" forumu Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Etkinlikte 15 ülke ve 20 şehir temsilcisi, kendi yemek kültürlerini, geleneksel üretim yöntemlerini ve yerel lezzetlerini tanıttı. Forum, gastronomiyi kültürel mirasın önemli bir bileşeni olarak ele alarak kültürler arası paylaşımı ön plana çıkardı.

forumun öne çıkan vurguları:

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal etkinlikte, kültürel mirasın korunması ve turizmin kültür ekseninde geliştirilmesi için ortak çalışmaların önemini vurguladı. Uysal, yüksek teknoloji ve yapay zekanın turizm anlayışını dönüştüreceğini belirterek bundan sonra herkesin kendi turizm hikayesini oluşturabileceğini; "Bundan 10 yıl sonra herkesin kendi turizm hikayesi olabilecek. Turizmin yapısı değişecek." dedi. Ayrıca Muratpaşa Belediyesi'nin yöresel yemeklerin korunması ve tanıtılması için yürüttüğü çalışmalardan söz edildi; Gold Town Gıda Güvenliği ve Hijyen Sertifika Programı ve belediyenin işlettiği Antalya Lokantası örnek gösterildi.

standlar, lezzetler ve şehir hikâyeleri:

Forumun sunum bölümünün ardından katılımcı heyetler stantlarda kendi mutfaklarını sergiledi. Konuklar, farklı coğrafyalardan geleneksel üretim ve sunum örneklerini tatma fırsatı buldu. Muratpaşa Belediyesi standında Antalya mutfağının öne çıkan lezzetlerinden tahinli piyaz sunuldu ve ziyaretçiler tarafından beğeni topladı.

İtalya'nın Gradara Belediye Başkanı Filippo Gasperi, ülkesi mutfağından piadinayı tanıtarak Türkiye'yi Akdeniz kültürünün ortak bir parçası olarak gördüklerini söyledi. Polonya'dan oma Belediye Başkan Yardımcısı Grzegorz Mandziuk ise stantta ekşi mayalı çavdar ekmeği, mantarlar, bal ve yöresel tatlıları sergiledi ve Türk mutfağının çeşitliliğinin kendisini etkilediğini belirtti.

kültürel iş birliği ve sonraki adımlar:

Forum kapsamında katılımcı şehirler arasında kültürel iş birliğini güçlendirmeye yönelik bir deklarasyon imzalandı. Etkinlik, gastronominin sadece lezzet paylaşımı olmadığını; aynı zamanda kültürel hafızayı koruyan, turizmi çeşitlendiren ve kentler arası bağları güçlendiren bir alan olduğunu gösterdi. Belediyenin başlattığı sertifika programı ve tescil çalışmaları, yöresel yemeklerin sürdürülebilir biçimde tanıtılması ve korunmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

TÜRKAN ŞORAY KÜLTÜR MERKEZİ’NDE DÜZENLENEN FORUMDA, 15 ÜLKEDEN 20 ŞEHRİN TEMSİLCİLERİ KENDİ MUTFAK...

TÜRKAN ŞORAY KÜLTÜR MERKEZİ’NDE DÜZENLENEN FORUMDA, 15 ÜLKEDEN 20 ŞEHRİN TEMSİLCİLERİ KENDİ MUTFAK KÜLTÜRLERİNİ TANITTI. FARKLI COĞRAFYALARIN KÖKLÜ YEMEK GELENEKLERİ VE YÖRESEL LEZZETLERİ, KÜLTÜRLER ARASI PAYLAŞIMIN ODAĞINDA BULUŞTU.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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