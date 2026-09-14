Sandıklardan bugüne: Kütahya'nın kadın kıyafetleri atölyelerde yeniden hayat buluyor

Kütahya'da sandıklardan çıkan miras atölyelerde yeniden hayat buluyor

Ayşe Kaçan, Kütahya'nın kadınlara özgü yöresel kıyafetlerini ve üzerlerindeki motifleri yalnızca korumakla kalmıyor; bunları günümüz estetiğine göre yeniden yorumlayarak kullanıma kazandırıyor. Yılların birikimini atölyesinde sürdüren Kaçan, yetiştirdiği çırakların kendi atölyelerini açmalarından büyük memnuniyet duyuyor ve bu gelişmeyi geleneğin devamı açısından önemli buluyor.

geleneksel parçaları modern tasarıma dönüştürme:

Kaçan, sandıklarda saklı duran kıyafetleri olduğu gibi muhafaza etmek yerine üzerlerindeki motif, desen ve işleme tekniklerini çağdaş ürünlere taşımayı tercih ediyor. Eski bir şalvarın desenini yeni bir kıyafet üzerine aktarmak, motifleri oda takımı veya yatak örtüsünde değerlendirmek, bu yaklaşımın örnekleri arasında. Bu sayede geçmişin estetik dili günlük hayatta kullanılabilecek formlarla buluşuyor ve kültürel miras görünür olmaya devam ediyor.

Sanatçı, mesleğin canlı kalması için çırak yetiştirmeye özel önem veriyor; yıllardır yetiştirdiği ustaların atölye açması, hem istihdam hem de bilginin kuşaklara aktarılması açısından değer taşıyor.

minyatür bebeklerden gelin kıyafetlerine kadar çeşitleniyor:

Kaçan'ın çalışmalarında yöresel bebek kıyafetleri de ayrı bir yer tutuyor. Kendisi bebek yapmadığını, ancak bebeklere Kütahya'nın geleneksel kıyafetlerini giydirdiğini belirtiyor; bohçalar, üç etekler ve şalvarlar hâlâ atölyesinde üretilen parçalar arasında yer alıyor. Bu minyatür uygulamalar, genç nesillerin görerek öğrenmesini ve kültürü tanımasını sağlıyor.

Gelin kıyafetleri alanında da Kaçan'ın işlemleri dikkat çekiyor. Geçmişte Kütahya'da beyaz gelinlikler yerine kullanılan, kına gecelerinde hâlâ tercih edilen geleneksel kıyafetlerden biri "tefe başı" olarak anılıyor; kırmızı renkte, başlığı elmaslarla süslenen ve belinde gümüş kemer bulunan bu kıyafetin hem minyatürü hem de aslı atölyede yeniden üretiliyor. Ayrıca bindallı ve üç etek gibi parçalarda yapılan modern yorumlar, törenlerde geleneksel kimliğin korunmasına yardımcı oluyor.

işleme teknikleri ve gelecek kuşaklara aktarma:

Geleneksel süsleme teknikleri de Kaçan'ın çalışmalarında öne çıkıyor. Günümüzde "Maraş işi" diye anılan nakışların Kütahya'daki uygulamasını kendi ifadesiyle "Kütahya sim sarma işi" olarak tanımlıyor ve bu teknikle kıyafetleri süslüyor. Elindeki çatkılı kıyafetler, gelinler ve görümceler tarafından giyilen değerli örnekler olarak korunuyor ve gösteriliyor.

Kaçan, mesleğin yaşatılmasını sadece üretimle sınırlandırmıyor; eserlerini sergileyerek de mirasın görünürlüğünü artırıyor. Kütahya'da düzenlenen Yaşayan Miras Şöleni kapsamında sunduğu çalışmalar, geleneksel kıyafetlerin çağdaş tasarımlarla nasıl yeniden hayat bulduğunu gösterirken, motif ve tekniklerin gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sağlıyor. Kaçan, eğitimini verdiği ustalar ve açılan yeni atölyeler sayesinde bu geleneği yaşatmaya devam edeceğini vurguluyor.

KÜTAHYA'NIN GELENEKSEL KADIN KIYAFETLERİ SANDIKLARDAN ÇIKARILARAK GELECEĞE TAŞINIYOR