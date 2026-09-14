Çocuklara üç günlük neşe: Çamlık Parkı'nda okula merhaba şenliği

Okula merhaba şenliğinin ruhu

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Okula Merhaba Şenliği, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde çocuklara enerji ve neşe dolu bir uğurlama sundu. Çamlık Parkı'nda gerçekleşen organizasyon üç gün boyunca sürdü ve etkinlikler çocuklarla birlikte aileleri de alana çekti. Yerel yönetimin hedefi, eğlenceyi eğitimle buluşturarak öğrencilerin motivasyonunu artırmaktı ve şenlik bu amaca uygun bir zemin yarattı.

etkinlikler ve atölyeler:

Programın içerik yelpazesi genişti; bando gösterilerinden canlı DJ performanslarına, yüz boyama ve karikatür atölyelerinden şişme oyun gruplarına kadar pek çok aktiviteydi. Çocuklar, Denizli Bilim Merkezi iş birliğiyle düzenlenen Eğlenceli Bilim Uygulamaları (STEM, mikroskop, Bee-Bot) ile bilimin kapılarını aralarken; tanınmış yazar Savaş Ünlü imza etkinliğinde minik okurlarla buluştu. Portre karikatür atölyesini ünlü karikatürist Ali Şur yönetti. Ayrıca maskot gösterileri, palyaço performansları, balon süslemeleri ve eğlence treni gibi etkinlikler çocukların ilgisini çekti. Organizasyonun finalinde düzenlenen 90’s Nova Days Konseri ile nostaljik Türkçe pop şarkıları eşliğinde coşkulu bir kapanış yapıldı.

başkanın katılımı ve mesajı:

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, şenlik alanını dolaşarak çocuklar ve ailelerle sohbet etti, atölyeleri ziyaret edip etkinlikleri yerinde gözlemledi. Başkan, ziyaretleri sırasında çocukların oyunlarına katılarak anı fotoğrafları çektirdi ve velilerin taleplerini dinledi. Başkanın etkinlik boyunca dile getirdiği memnuniyet ve vurguladığı öncelik, çocukların mutluluğu ve onların geleceğe güvenle hazırlanması oldu.

Şenlik, kent yönetiminin kültür, sanat ve bilim odaklı yaklaşımının pratik bir yansıması olarak değerlendirilebilir. Ailelerin birlikte vakit geçirebildiği, çocukların hem eğlendiği hem de öğrenmeye teşvik edildiği bu tür organizasyonlar, yerel toplumsal bağlılığı güçlendiriyor. Okula Merhaba Şenliği, binlerce katılımcıya ulaşıp yeni eğitim-öğretim yılına pozitif bir ivme kazandırdı; belediye yetkilileri katılımcılara ve emeği geçenlere teşekkür etti, öğrencilere yeni dönemde başarı diledi.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNCESİNDE ÇOCUKLAR İÇİN HAZIRLADIĞI VE BİNLERCE MİSAFİRİ AĞIRLAYAN "OKULA MERHABA ŞENLİĞİ" BİLİMDEN SANATA, OYUNDAN MÜZİĞE UZANAN ZENGİN İÇERİĞİYLE ÇOCUKLARA VE AİLELERİNE EĞLENCE DOLU BİR HAFTA SONU YAŞATTI.