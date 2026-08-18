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SANKO Üniversitesi kontenjanları doldu: eğitim kalitesine güven yüzde yüz

SANKO Üniversitesi, YKS yerleştirme sonuçlarında ön lisans ve lisans programlarında yüzde 100 doluluğa ulaşarak öğrenci ve aile güvenini pekiştirdi.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 12:15

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

SANKO Üniversitesi kontenjanları doldu: eğitim kalitesine güven yüzde yüz

SANKO Üniversitesi yüzde 100 doluluğa ulaştı

SANKO Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Üniversitenin ön lisans ve lisans programlarındaki tüm kontenjanların dolması, kurumun tercih edilme düzeyine ilişkin somut bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

rektörün değerlendirmesi:

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, elde edilen sonucun öğrenci ve ailelerin üniversiteye duyduğu güvenin bir yansıması olduğunu belirtti. Dağlı, "Yüzde 100 doluluk oranına ulaşmış olmak, bizler açısından önemli bir başarıdır" sözleriyle memnuniyetini ifade etti.

Rektör Dağlı, kontenjanların dolmasının sadece sayısal bir başarı olmadığını vurguladı; her bir yerleşen öğrencinin geleceğine yön vermek üzere üniversiteyi tercih ettiğini, bunun da beraberinde büyük bir sorumluluk getirdiğini söyledi. Üniversitenin hedefinin, bu sorumluluğu bilerek öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimini destekleyecek ortamı sürekli iyileştirmek olduğunu kaydetti.

başarıyı paylaşanlar:

Prof. Dr. Dağlı, başarının üniversite ailesinin ortak emeğinin ürünü olduğunu belirterek destekleri için başta Onursal Başkan Abdulkadir Konukoğlu olmak üzere Mütevelli Heyet Başkanı Zeki Konukoğlu, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, mütevelli heyet üyeleri ile akademik ve idari personele teşekkür etti. Ayrıca öğrencilere ve ailelerine de teşekkürlerini iletti.

Dağlı'nın açıklamasında, üniversitenin eğitim kalitesini artırma, öğrencilere daha güçlü akademik ve sosyal imkânlar sunma ve mezunlarını geleceğe daha donanımlı hazırlama hedeflerine kararlılıkla devam edeceği vurgulandı. Bu yaklaşımın, gelecekteki tercihlerde de belirleyici olmasının beklendiği ifade edildi.

Sonuç olarak SANKO Üniversitesi'nin YKS yerleştirme sonuçlarındaki yüzde 100 doluluk başarısı, kurumun itibarını ve tercih edilirliğini gösteren önemli bir veri olarak öne çıkıyor. Üniversite yönetimi, bu güveni korumak ve geliştirmek için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

SANKO ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. DAĞLI

SANKO ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. DAĞLI

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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