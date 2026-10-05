Şanlıurfa'da Ankara seferindeki uçakta bomba şüphesi, yolcular tahliye edildi

Şanlıurfa valiliği detayları paylaştı

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak tarafından yapılan açıklamada, Ankara'dan Şanlıurfa'ya sefer yapan bir yolcu uçağında patlayıcı madde bulunduğuna ilişkin bir not tespit edildiği bildirildi. Valilik, olayda önceliğin yolcuların ve mürettebatın güvenliği olduğuna dikkat çekti.

gelişmelerin seyri:

Vali Şıldak, 5 Ekim 2026 tarihinde saat 19.00'da Ankara'dan hareket eden uçakta patlayıcı madde bulunduğuna ilişkin not bulunması üzerine söz konusu uçağın saat 20.05'te Şanlıurfa GAP Havalimanı'na iniş yaptığını açıkladı. Uçakta toplam 136 yolcu ve 7 mürettebat bulunduğu kaydedildi.

alınan önlemler:

İnişin ardından uçaktaki yolcular ve mürettebatın güvenli şekilde tahliyesi gerçekleştirildi. Açıklamada, tahliyeyi takiben uçakta güvenlik birimleri tarafından patlayıcı madde araması yapılacağı ve gerekli tüm tedbirlerin alındığı vurgulandı.

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