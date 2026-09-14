Şanlıurfa’da yeni eğitim yılı 2 bin 500 okulda 700 bin öğrenciyi ağırladı

Şanlıurfa'da yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zilinin çalmasıyla kent genelinde yaklaşık 700 bin öğrenci, eğitimine başladı. Açılış törenleri Karaköprü ilçesindeki Akpıyar İlkokulu başta olmak üzere birçok okulda düzenlendi ve il protokolünün katılımıyla ilk ders zili çalındı.

Tören ve program detayları:

Törende Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ile İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek konuşmalar yaptı. Konuşmalarda yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması dilenirken, bazı öğrenciler şiirler okudu, halk oyunları gösterileri sunuldu. Protokol temsilcilerinin katılımıyla sembolik açılış etkinlikleri gerçekleştirildi.

Okul güvenliğinde alınan tedbirler:

Vali Şıldak, okul güvenliği kapsamında yürütülen düzenlemeleri anlattı. Buna göre kentte 74 okulda 67 sabit kolluk görevlisi görev yapacak, 577 okul polis bölgesinde, 1.629 okul ise jandarma bölgesinde eğitim koordinasyon görevlileri tarafından takip edilecek. Ayrıca Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki 262 özel güvenlik personeli okullarda görev alacak.

Bu yıl ilk kez uygulanan okul bahçesi görevlisi sistemi kapsamında ise Şanlıurfa'ya 805 personel tahsis edildi. Yetkililer, görev dağılımı ve koordinasyonun öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir eğitim yılı geçirmesi amacıyla yapıldığını vurguladı.

Yeni dönemin başlamasıyla birlikte il genelinde yüz binlerce öğrenci ve eğitim çalışanı için idari hazırlıklar, taşımacılık ve hijyen önlemleri de devrede. Yetkililer velilerden de işbirliği talep ederek, çocukların okula güvenli şekilde ulaşması ve okul kurallarına uyulmasının önemine dikkat çekti.

KARAKÖPRÜ İLÇESİNDEKİ AKPIYAR İLKOKULU'NDA YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASI DOLAYISIYLA TÖREN DÜZENLENDİ.