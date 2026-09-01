Şanlıurfa'nın tarihi silueti geceye taşındı

Şanlıurfa'nın tarihi sokakları ışıklandırıldı

Şanlıurfa’nın tarihi ve turistik bölgelerinin gece görünümünü güçlendirmek amacıyla yürütülen çalışma tamamlandı. Kent merkezindeki tarihi dokunun gece saatlerinde de görünür ve etkileyici hale gelmesi için planlanan uygulama, hem ziyaretçilerin deneyimini iyileştirmeyi hem de kentin turizm potansiyelini artırmayı hedefliyor.

iş birliği ve kapsam:

Projeye Şanlıurfa Valiliği, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Eyübiye Belediyesi ve Dicle Elektrik A.Ş. ortaklıkla destek verdi. Tarihi ve Turistik Alanların Aydınlatılması Projesi kapsamında, özellikle eski Urfa'nın çekim merkezleri olarak öne çıkan bölgelerde kapsamlı bir aydınlatma çalışması gerçekleştirildi.

Uygulama alanları arasında Çarşılar Bölgesi ile Bıçakçı, Yusufpaşa, Pınarbaşı, Karakoyun, Hekimdede, Camikebir, Kadıoğlu ve Beykapısı gibi tarihi mahalleler yer aldı. Proje kapsamında toplam 275 sokakta yeni aydınlatma sistemi kuruldu.