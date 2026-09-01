Gezici kütüphane 3 bin 138 çocuğu kırsal mahallelere taşıdı, Beyaz Masa talepleri yerinde kaydedildi

Gezici kütüphane ve 2026 dönemi:

Talas Belediyesi, çocukları kitapla buluşturma ve kırsal mahallelerde eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirme hedefiyle yürüttüğü Gezici Kütüphane Projesi'nin 2026 dönemini tamamladı. Proje, kütüphane hizmetlerini ilçe merkezinden kırsal bölgelere taşıyarak, 6 yıldır süregelen kesintisiz bir erişim imkânı sunuyor.

Projenin kapsamı:

2026 programı kapsamında Gezici Kütüphane, 22 kırsal mahallede kurulan etkinlik noktalarında düzenlenen okuma saatleri, kütüphane hizmetleri ve geleneksel çocuk oyunlarıyla toplam 3 bin 138 çocuğa ulaştı. Çocuklar için hazırlanan aktivite ve okuma seansları, hem eğitim desteği sağladı hem de sosyal etkileşimi artırdı.

İlçe merkezindeki kütüphane imkânlarının mahallere taşındığı uygulamada, öğrencilerin kitaplara erişiminin kolaylaştırılması ve okuma alışkanlığının teşvik edilmesi temel öncelik olarak öne çıktı. Etkinlikler, yerinde sunulan hizmetlerle hem öğrenme hem de eğlence dengesi gözetilerek planlandı.

Beyaz Masa hizmeti:

2026 döneminin dikkat çeken yeniliklerinden biri, Beyaz Masa hizmetinin Gezici Kütüphane ile eş zamanlı olarak kırsal mahallelere taşınması oldu. Bu sayede yalnızca çocuklar kitaplarla buluşmadı; mahalle sakinlerinin talep, öneri ve beklentileri de yerinde dinlendi ve doğrudan kayıt altına alındı. Çalışmalar sırasında 104 vatandaş talebi kayda geçirildi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, projenin hedefini şu sözlerle özetledi: "Biz kitabı çocuğumuzun ayağına götürüyoruz. Kütüphanenin, kültürün ve eğitimin sadece merkezde değil, kırsal mahallelerimizde de çocuklarımızın hizmetinde olmasını istiyoruz. Çocuklarımızın kitapla buluşmasını, okuma alışkanlığı kazanmasını ve fırsat eşitliğinden yararlanmasını önemsiyoruz. Gezici Kütüphanemiz 6 yıldır bunun için mahalle mahalle geziyor. Bununla birlikte bu yıl Beyaz Masa ekibimiz de hemşehrilerimizin istek ve önerilerini dinledi. Çok verimli bir organizasyon oldu."

Projenin 2026 döneminde elde edilen veriler, mobil kütüphane ve saha temelli belediye hizmetlerinin kırsal kesimdeki görünürlüğünü ve etkinliğini artırdığına işaret ediyor. Yerinde dinleme ve hızlı kayıt mekanizmaları, vatandaş taleplerinin yönetime aktarılmasını kolaylaştırdı ve hizmetlerin geri dönüşünü hızlandırdı.

TALAS BELEDİYESİ’NİN ÇOCUKLARI KİTAPLA VE OKUMA KÜLTÜRÜYLE BULUŞTURMAK, KIRSAL MAHALLELERDE EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİNİ GÜÇLENDİRMEK AMACIYLA 6 YILDIR BAŞARIYLA SÜRDÜRDÜĞÜ GEZİCİ KÜTÜPHANE PROJESİ, 2026 DÖNEMİNİ DE YOĞUN BİR PROGRAMLA TAMAMLADI.