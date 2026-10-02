Şaphane'de gıda güvenliğine sıkı takip: işletmelerde hijyen ve muhafaza koşulları denetlendi

Denetimin kapsamı:

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde faaliyet gösteren gıda işletmelerine yönelik denetimler, Şaphane İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından gerçekleştirildi.

Denetimler sırasında işletmelerin gıda güvenilirliği, hijyen şartları ve ürünlerin muhafaza ve satış koşulları ile ilgili mevzuata uygunluğu esaslı biçimde kontrol edildi.

Uygulama ve izleme:

Ekipler, mevzuat çerçevesinde saha incelemeleri yaparak işletmelerdeki uygulamaları yerinde değerlendirdi. Kontroller, hem üretim hem de satış alanlarını kapsayacak şekilde gerçekleştirildi.

Devam eden denetimler:

Yetkililer, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla gıda işletmelerine yönelik denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini vurguladı ve denetimlerin düzenli aralıklarla devam edeceğini bildirdi.

Bu uygulamanın amacı, işletmelerin mevzuata uyumunu teşvik etmek ve tüketici sağlığını korumaktır.

ŞAPHANE’DE GIDA İŞLETMELERİNE DENETİM