Saraçlar'a sağlık yatırımı: 300 milyonluk semt polikliniğinin temeli atıldı

Temel töreni ve projenin başlangıcı

Kastamonu'nun Saraçlar Mahallesi'ndeki eski devlet hastanesi arazisine yapılacak semt polikliniğinin temeli düzenlenen törenle atıldı. Proje, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile Sağlık Bakanlığı arasındaki protokol kapsamında hayata geçiriliyor. TOKİ tarafından ihalesi gerçekleştirilen yeni hizmet binasında hafriyat ve mobilizasyon çalışmaları tamamlanarak temel törenine geçildi.

projenin kapsamı:

Semt polikliniği; yaklaşık 9 bin metrekare kapalı alana sahip, 4 katlı bir sağlık kompleksi olarak planlandı. Bina, taban alanı olarak yaklaşık 2 bin 250 metrekare üzerine kurulacak. İçerikte 5 diş polikliniği dahil olmak üzere toplamda yaklaşık 60 poliklinik birimi, toplum ruh sağlığı merkezi, çocuk izlem merkezi, 24 saat acil servis, laboratuvar ve görüntüleme (tomografi, MR ve diğer birimler) ile destek alanları yer alacak. Ayrıca bina içinde 1 adet 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu de hizmet verecek.

İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, bu tesisin klasik birkaç odalı poliklinik anlayışının ötesinde kapsamlı bir hizmet sunacağını vurguladı. Dr. Yavuzyılmaz, burada yatış ve ameliyat hizmetleri olmayacağını; fakat yatış gerektirmeyen sağlık hizmetlerinin büyük bölümünün sunulacağını belirtti.

inşaat süreci ve tamamlanma takvimi:

Projenin ihalesi 294 milyon 400 bin TL bedelle sonuçlandı. Resmi planlamaya göre semt polikliniği inşaatının 2027 yılının Ekim ayında tamamlanması öngörülüyor. Öte yandan, yetkililer ve yüklenici firma daha erken teslimat için çalışma yürüttüklerini ifade ederek, Dr. Yavuzyılmaz temennisi olarak binanın önümüzdeki yılın Eylül veya Ekim ayında hizmete açılabileceğini söyledi.

sağlık hizmet yükünün paylaşılması ve insan kaynağı:

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde günlük ortalama 6 bin 500 hastanın muayene edildiğini belirten Dr. Yavuzyılmaz, yeni semt polikliniğinin bu yükün paylaşılmasında önemli rol oynayacağını aktardı. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde günlük yaklaşık 500 muayenenin yapıldığı ve ayaktan/yatarak uygulamalarla birlikte sayının 1.500'ü geçtiği belirtildi.

Dr. Yavuzyılmaz, 2025 ve 2026 yıllarında Kastamonu'daki uzman hekim sayısında %15'in üzerinde artış yaşandığını, bu yıl ilde 70 uzman hekimin göreve başladığını, 39 uzman hekimin ise ayrıldığını ve net olarak 31 kişilik artış sağlandığını ifade etti. Ayrıca kentte daha önce olmayan branşlarda hizmet sunulmaya başlandığı; örneğin geriatri alanında ilk kez hekim olduğu, algoloji branşında hekim göreve başlayacağının duyurulduğu ve onkoloji alanında da artık 2 hekim bulunduğu kaydedildi.

diğer yatırıma ilişkin çalışmalar:

Dr. Yavuzyılmaz, 30 yataklı Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi (AMATEM) projesinde önemli aşama kaydedildiğini; Kadıdağı'ndaki eski binanın restore edilerek AMATEM olarak hizmete açılacağını açıkladı. Ayrıca PET/CT cihazına ilişkin ihale sürecinin devam ettiğini söyledi.

yetkililerin mesajları ve çağrılar

Kastamonu Milletvekili Serap Ekmekci törende, bölge halkının sağlık hizmeti talebinin dikkate alındığını ve eski devlet hastanesi arazisinin yeniden sağlık hizmeti alanı olarak değerlendirildiğini vurguladı. Ekmekci, projenin hızlı bir şekilde tamamlanarak bir yıldan kısa sürede hizmete açılmasının hedeflendiğini belirtti.

Milletvekili Halil Uluay ise TOKİ aracılığıyla inşa edilmesinin önemine dikkat çekerek, Kastamonu'daki sağlık hizmetlerinin yalnızca Eğitim ve Araştırma Hastanesiyle sınırlı olmadığını; ilçelerdeki sağlık merkezleri, acil servisler ve aile hekimlikleri de dahil edildiğinde günlük hasta sayısının 20 bine ulaştığını söyledi. Uluay, hastanelerdeki yoğunluğun azaltılması için vatandaşların önce aile hekimlerine başvurmasının önemini hatırlattı.

Tören, Kastamonu İl Müftüsü Bekir Derin tarafından yapılan dualarla son buldu. Törene Kastamonu Valisi Meftun Dallı, milletvekilleri Halil Uluay ve Serap Ekmekci, İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, il müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

SAĞLIK BAKANLIĞI İLE TOPLU KONUT İDARESİ ARASINDA İMZALANAN PROTOKOLLER KAPSAMINDA KASTAMONU’DA 300 MİLYON TL YATIRIMLA HAYATA GEÇİRECEK OLAN SEMT POLİKLİNİĞİNİN TEMELİ DÜZENLENEN TÖRENLE ATILDI.