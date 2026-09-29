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Şarampole yuvarlanan otomobilde bebek yaşamını yitirdi, altı kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil şarampole devrildi; 1 yaşındaki Emirhan Kan hayatını kaybetti, altı kişi yaralandı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 17:09

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Şarampole yuvarlanan otomobilde bebek yaşamını yitirdi, altı kişi yaralandı

kaza ve müdahale:

Şanlıurfa'nın Harran ilçesi Bazda Mağaraları bölgesinde meydana gelen kazada, iddialara göre Ali K. yönetimindeki otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

can kaybı ve yaralıların durumu:

Kazada araçta bulunan 1 yaşındaki Emirhan Kan hayatını kaybetti. Olayda ayrıca 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Harran Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

soruşturma sürüyor:

Kaza ile ilgili olarak yetkililer inceleme ve soruşturma başlattı; olay yerinde ve araçta yapılan ilk tespitlerin ardından sürecin devam ettiği bildirildi.

ŞARAMPOLE YUVARLANAN OTOMOBİLDEKİ BEBEK ÖLDÜ, 6 KİŞİ İSE YARALANDI

ŞARAMPOLE YUVARLANAN OTOMOBİLDEKİ BEBEK ÖLDÜ, 6 KİŞİ İSE YARALANDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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