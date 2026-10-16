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Saray’da telefon dolandırıcılığıyla 3,3 milyonluk vurgun: iki kişi tutuklandı

Tekirdağ Saray'da kendilerini polis diye tanıtıp 80 altınla 3,3 milyon lira alan iki kişi, İstanbul'da düzenlenen operasyonda yakalanıp tutuklandı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 10:22

GÜNCELLEME: 16 Ekim 2026 - 10:25

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Saray’da telefon dolandırıcılığıyla 3,3 milyonluk vurgun: iki kişi tutuklandı

Saray’da telefon dolandırıcılığıyla 3,3 milyonluk vurgun: iki kişi tutuklandı

Olayın gelişimi:

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde ikamet eden H.Ç., telefonla arayan şahısların kendilerini polis olarak tanıtması üzerine dolandırıldı. Arayanlar, banka hesaplarının FETÖ terör örgütü tarafından kullanıldığını iddia ederek operasyon yürütüldüğünü ve evdeki altınların güvenlik amacıyla teslim edilmesi gerektiğini söyledi.

İhbar edilen iddiaya göre, 27 Temmuz günü sivil kıyafetli bir erkek şahıs H.Ç.’nin ikametine geldi. Vatandaş, evde bulunan 80 adet altını hazırladığı çantaya koyarak şahsa teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan H.Ç., durumu polise bildirdi.

Soruşturma ve operasyon:

Tekirdağ Saray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Yapılan soruşturmada zanlıların G.C. ve A.S. olduğu, İstanbul’un Esenyurt ilçesinde ikamet ettikleri saptandı.

Polisin belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda G.C. ve A.S. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler aynı gün adli makamlara sevk edildi ve nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililerin açıklaması ve uyarı:

Olayda ele geçirilen altınların toplam değerinin 3 milyon 300 bin lira olduğu bildirildi. Emniyet yetkilileri, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü açıkladı.

Gelişme, dolandırıcılıkta kullanılan yöntemin —kimlik ve görev iddiasıyla kişileri ikna ederek değerli eşyalarını teslim ettirme— tekrar eden bir usul olduğunu gösteriyor. Yetkililer benzer durumlarda derhal kolluk kuvvetleriyle iletişime geçilmesini tavsiye ediyor.

TEKİRDAĞ’IN SARAY İLÇESİNDE KENDİLERİNİ POLİS OLARAK TANITARAK BİR VATANDAŞI DOLANDIRAN VE 3...

TEKİRDAĞ’IN SARAY İLÇESİNDE KENDİLERİNİ POLİS OLARAK TANITARAK BİR VATANDAŞI DOLANDIRAN VE 3 MİLYON 300 BİN LİRA DEĞERİNDEKİ 80 ADET ALTINI ALAN 2 ŞÜPHELİ, İSTANBUL’DA DÜZENLENEN OPERASYONLA YAKALANDI. ADLİYEYE SEVK EDİLEN ŞÜPHELİLER, NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇUNDAN TUTUKLANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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