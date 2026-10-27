Karşıyaka uzatmalarda güldü: Boluspor kupaya veda etti

Maç özeti:

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda oynanan mücadelede Karşıyaka, deplasmanda Bolusporu 3-1 mağlup ederek kupada yoluna devam etti. Normal sürede Alptekin Çaylı’nın 16. dakikadaki golüyle öne geçen ev sahibi ekip, 90. dakikada verilen penaltıda Tuğay Adamcıl’ın Panenka vuruşuyla eşitliği sağladığı anda maç uzatmalara gitti.

Uzatmalarda Ömer Akgüç (105') ile Karşıyaka’yı öne geçirirken, son dakikalarda Eren Arda Şan’ın (119') golü farkı açtı ve mücadele 3-1 sona erdi. Maç Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynandı; hakem triosunda Burak Akdağ, Eren Özçelik ve Ömer Akman yer aldı.

maçtan kilit anlar:

16. dakika: Boluspor’da Alptekin Çaylı gelişine vurduğu pozisyonda topu yakın köşeden ağlara gönderdi ve ev sahibi ekip 1-0 öne geçti.

89.-90. dakika: Ceza sahasında Diaz’ın koluna çarpan topta hakem penaltı kararı verdi. Tuğay Adamcıl, 90. dakikada topun başına geçti ve Panenka ile kalenin ortasından gole imza atarak skoru 1-1 yaptı; bu gol maçın kaderini uzatmalara taşıdı.

105. dakika: Ömer Akgüç ceza sahası dışında gelişine vurdu, kaleci Muhammet’in elinden kaçan top ağlarla buluştu ve Karşıyaka 2-1 öne geçti.

119. dakika: Uzatmanın son anlarında Eren Arda Şan ceza sahası içinde buluştuğu topta skoru belirledi: 3-1.

saha düzenleri ve oyuncu değişiklikleri:

Boluspor kadrosunda maç içinde birçok hamle yapıldı: Arda Tuğra Saygı’nın yerine E. Yunuszade (46'), Furkan Emin Kaçmaz’ın yerine E. Aderinola (83') ve Deniz Yıldız (106') gibi değişiklikler kullanıldı. Karşıyaka ise Bartu Güngör (46'), Hıdır Aytekin (69') ve Eren Arda Şan (79') gibi isimlerle oyunu tazeledi; Fatih Taşdelen 120. dakikada oyundaydı.

Karşılaşmada sarı kart görenler arasında Boluspor’dan F. Escobar ve H. Diaz; Karşıyaka’dan Efe Utku Özgan, Ömer Akgüç, Bartu Güngör ve Eren Arda Şan yer aldı. Teknik direktörler Münir Yıldırım (Boluspor) ve Zafer Uysal (Karşıyaka) takımlarını sahada yönetti.

Maç, penaltı kararı ve uzatma golleriyle biçimlenen dramatik anlara sahne oldu; Karşıyaka aldığı sonuçla kupada bir üst tura çıktı, Boluspor ise evinde kupaya veda etti.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. TUR MAÇINDA BOLUSPOR, SAHASINDA KONUK ETTİĞİ KARŞIYAKA’YA 3-1 MAĞLUP OLARAK KUPADAN ELENDİ.