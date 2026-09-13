Dolar 48,1631 -0,75%
Euro 56,4169 +0,05%
Bist 14.467,25 +0,51%
Altın Gram 6.827,09 +0,04%
EUR/USD 1,1601 -0,10%
Brent Petrol 104,61 -2,81%
--°

kurti liderliğinde dördüncü hükümet meclisten güvenoyu aldı

Kendin Karar Al Hareketi lideri Albin Kurti, meclisin verdiği güvenoyuyla dördüncü kez başbakan oldu; cumhurbaşkanı seçilememe riski siyasi belirsizliği koruyor.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 22:31

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Caner Şahin

kurti liderliğinde dördüncü hükümet meclisten güvenoyu aldı

Kosova Meclisi yeni hükümeti onayladı

Kosova’da 7 Haziran’daki erken genel seçimleri ilk sırada tamamlayan Kendin Karar Al Hareketi (Vetevendosje) lideri Albin Kurti, Meclis’in güvenoyunu alarak dördüncü kez başbakanlık görevine başladı. Yeni hükümet programını ve Şubat ayında kurulan hükümetteki bakanların makamlarını koruduğu yeni kabinesini açıklayan Kurti, yemin ederek göreve başladı.

Meclis oylaması ve katılım:

120 sandalyeli Kosova Meclisi’ndeki oturumda hazır bulunan 70 milletvekilinden 62’si yeni hükümet için “evet” oyu kullanırken, 8 milletvekili “hayır” oyu verdi. Hayır oyları Kosovalı Sırp milletvekillerinden geldi. Kosova Demokratik Partisi (PDK), Kosova Demokratik Birliği (LDK) ve Kosova’nın Geleceği İçin İttifak (AAK) partili milletvekilleri oylamaya katılmadı. Oylama sonrasında mecliste Kosova milli marşı çalındı; marş öncesinde Sırp milletvekilleri salonu terk etti.

siyasi tablo: belirsizlik sürüyor

Peş peşe yaşanan siyasi ve anayasal krizlerle gündeme gelen ülkede, Kurti liderliğindeki dördüncü hükümetin kurulması krizin tamamen çözüldüğü anlamına gelmiyor. Meclisin yeni cumhurbaşkanını seçme konusunda uzlaşı sağlayamaması başlıca anlaşmazlık alanı olmaya devam ediyor. Meclisin 60 günlük süre içinde cumhurbaşkanını seçememesi halinde ülke yeniden erken seçime gitmek zorunda kalacak; bu durumda Kosova, iki yıl içinde dördüncü erken seçimine doğru gidebilir. Yeni dönemde bu belirsizliğin siyasi istikrar ve yönetim gündemini belirlemeye devam etmesi bekleniyor.

Kosova’da yeni hükümetin mecliste güvenoyu almasıyla birlikte Kendin Karar Al Hareketi...

Kosova’da yeni hükümetin mecliste güvenoyu almasıyla birlikte Kendin Karar Al Hareketi (Vetevendosje) lideri Albin Kurti, dördüncü kez başbakan oldu.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Şam'da üçlü diplomasi: Fidan, Şeybani ve Hattab gündemi masaya yatırdı
images

Sardes'te gençlerin sesi: doğruluk, hizmet ve yarın için sorumluluk
images

Samsun'da açılışta cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun sevgi gösterisi
images

Erdoğan'ın samsun programı tamamlandı: şehir hastanesi açılışı ve gençlerle bulu...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sanayi sitesinde dükkan yangını otomobili kullanılamaz hale getirdi

Düzce'de kapı fabrikasında yangın çıktı

Karakoyun mevkiinde kontrolsüz çıkış kazaya neden oldu: iki kişi yaralandı

Son anda yapılan manevra aracı refüje çıkardı: Halkalı'da dört kişi yaralandı

TREND HABERLER

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı