Şam'da imar 2026 açılışı: Türkiye'nin yeniden inşa tecrübesi öne çıktı

şam'daki açılış ve katılım:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, 2. Uluslararası Suriye Yeniden İmar Fuarı 'İmar 2026' açılışına katılmak üzere Şam'a geldi. Fuar, 27 ülkeden 356 firma ve bin 700'den fazla marka ile kapılarını açtı.

Açılışta konuşan Bulut, iki ülke arasındaki komşuluk bağlarına vurgu yaparak, 'Komşuluk bir ses mesafesi gerektirir. Eğer bir komşunun derdi varsa seslenmesi yeterlidir. Onun için biz eğer Suriye'nin bir derdi varsa bir ses mesafesindeyiz. Hepimiz Türk milleti olarak Suriye'nin yanındayız' ifadelerini kullandı.

suriye'nin yeniden imar hedefleri:

Suriye Yerel Yönetimler ve Çevre Bakanı Muhammed Anjarani ise uluslararası katılımı ülkenin geleceğine duyulan güvenin işareti olarak değerlendirdi. Anjarani, 'Suriye fiilen yeniden imar sürecine girmiştir. Amacımız ‘‘çadırların olmadığı bir Suriye’’ vizyonuyla halkımızın evlerine dönebileceği projeleri ve istihdam alanlarını hayata geçirmektir' dedi.

türkiye'nin tecrübesi ve iş birliği teklifleri:

Bulut, İHA'ya verdiği röportajda Suriye'deki sorunların kaynağına ilişkin değerlendirmede bulundu. 10 yılı aşkın bir süredir süren savaşların yanı sıra savaş öncesi dönemde de yapı, altyapı ve üstyapı yatırımlarının ihmal edildiğini belirtti. Bu yüzden yıkımın sadece savaşla açıklanamayacağını, uzun dönemli ihmalin de rol oynadığını vurguladı.

Türkiye'nin imar süreçlerinde edindiği deneyimi öne çıkaran Bulut, 20 milyona yakın Suriyeli nüfus ve özellikle Halep gibi kentlerdeki eski yapı stoklarının acil müdahale gerektirdiğini söyledi. Coğrafi yakınlık, tarihsel ve ticari bağlar ile Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin istihdama katılmasının, Türkiye'yi diğer ülkelerden öne çıkardığını belirtti: 'Dolayısıyla Suriye'nin imarında Türkiye, jeopolitik konumu itibarıyla diğer ülkelerin bir adım önünde. Hatta birkaç adım önünde.'

Bulut, Türkiye'nin yakın dönemde yaşadığı büyük deprem deneyiminden hareketle teknik ve idari tecrübeyi paylaşma konusunda istekli olduklarını söyledi. 15 milyon vatandaşı etkileyen deprem sonrası bakanlığın iki yıl içinde süratle yürüttüğü inşa faaliyetleri ve proje yönetimi tecrübesinin Suriye için değerli olduğunu vurguladı: 'Bu tecrübe sadece inşaat yapmakla alakalı değil. Projelendirme, planlama, yola koyulma; bu işler kolay işler değil.'

Bakan Yardımcısı, Şam'da üç bakanla görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve tarafların Türkiye'ye yönelik sıcak bir bakış sergilediğini aktardı. Bulut, her türlü teknik ve yapım işinde ortaklıklar kurulabileceğini, Türkiye'nin tecrübesinin Suriye'nin yeniden inşasında kullanılabileceğini ifade etti ve 'İstiyoruz ki yanımızda istikrarlı, vatandaşı mutlu, huzurlu, ülkesini seven, geleceğe umutla bakan şehirler olsun' dedi.

Fuar, uluslararası katılımla Suriye'de hem yatırım hem de istihdam alanı oluşturma hedeflerini gündeme taşırken, Türkiye tarafı tecrübe paylaşımı ve pratik iş birliği adımlarını öne çıkardı.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKAN YARDIMCISI ÖMER BULUT, 2. ULUSLARARASI SURİYE YENİDEN İMAR FUARI "İMAR 2026"NIN AÇILIŞINA KATILMAK VE ÇEŞİTLİ TEMASLARDA BULUNMAK ÜZERE SURİYE’NİN BAŞKENTİ ŞAM’A GELDİ.