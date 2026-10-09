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Sarelle'nin gülümseyen harfleri dijital deneyimde ödülle taçlandı

Sarelle, 'Gülümseyen Harfler' projesiyle TAMGA Marka Ödülleri'nde çevrim içi marka deneyimi kategorisinde ödül aldı; kişiselleştirme ve yapay zekâ ön planda.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 10:45

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Sarelle'nin gülümseyen harfleri dijital deneyimde ödülle taçlandı

Ödül haberi ve projenin özeti:

OYAK şirketlerinden Sarelle, Marka Konseyi tarafından ilk kez düzenlenen TAMGA Marka Ödüllerinde 'Çevrim İçi Marka Deneyimi' kategorisinde ödül kazandı. Marka, ambalajlardan hareketle geliştirdiği deneyimle hem görsel hem de dijital iletişimde yenilikçi bir yaklaşım sergiledi.

Projenin konsepti ve teknolojisi:

'Gülümseyen Harfler' projesi, markanın yeni harfli ambalaj tasarımlarını merkezine alıyor. Ambalajlarda yer alan harflere farklı karakterler kazandırılarak tüketiciye kişiselleştirilmiş, eğlenceli bir dünya sunuldu. Projede ayrıca yapay zekâ destekli dijital deneyimler kullanılarak bu karakterlerin çevrim içi platformlarda tüketicilerle etkileşim kurması sağlandı.

Bu yaklaşım, kişiselleştirme trendini marka kimliğiyle buluşturarak ürün ambalajını yalnızca koruyucu bir unsur olmaktan çıkarıp iletişimin aktif bir parçası haline getiriyor. Projenin uygulama biçimi, kullanıcı katılımını artırmaya ve markayla duygusal bağ kurmaya yönelik tasarlandı.

Ödülün anlamı ve marka stratejisi:

TAMGA Marka Ödülleri, marka çalışmalarını stratejik yaklaşım, üreticilik, yenilikçilik ve marka deneyimi kriterleriyle değerlendiriyor. 'Gülümseyen Harfler'in bu kategoride ödül alması, Sarelle'nin dijital iletişim ve deneyim tasarımında sektörde öne çıktığının bir göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Markanın bu adımı, dijitalde yaratılan deneyimlerin fiziksel ambalajla bütünleştiği örneklerden biri oldu ve pazarlama iletişiminde kişiselleştirmenin ve teknolojinin rolünü vurguladı.

Bu yıl 24 kategoride dağıtılan ödüller arasında toplam 50 marka yer aldı; Sarelle'nin başarısı, markanın yenilikçilik ve tüketici deneyimine verdiği önemin somut bir yansıması oldu.

SARELLE, ‘GÜLÜMSEYEN HARFLER’ PROJESİYLE TAMGA MARKA ÖDÜLLERİ’NDE ‘ÇEVRİM İÇİ MARKA DENEYİMİ’...

SARELLE, ‘GÜLÜMSEYEN HARFLER’ PROJESİYLE TAMGA MARKA ÖDÜLLERİ’NDE ‘ÇEVRİM İÇİ MARKA DENEYİMİ’ KATEGORİSİNDE ÖDÜLÜN SAHİBİ OLDU.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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