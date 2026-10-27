Sarıbük köyünde uçuruma yuvarlanan araçta 1 kişi hayatını kaybetti

Elazığ merkeze bağlı Sarıbük köyünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil uçuruma yuvarlandı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

kaza ve ilk müdahale:

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralıya olay yerinde ilk müdahaleler yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan aracın sürücüsü ve plakasına ilişkin bilgiler henüz öğrenilemedi.

soruşturma ve işlemler:

Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yürüttüğü incelemenin ardından hayatını kaybeden kişinin cenazesi otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri kaza yerinde geniş çaplı inceleme yaptı ve olaya ilişkin tutanak tuttu.

ELAZIĞ’DA SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNDEN ÇIKAN OTOMOBİL, UÇURUMDAN YUVARLANDI. KAZADA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN 1 KİŞİ DE YARALANDI