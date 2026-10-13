Sarıgöl'de eğitim gündemi okullarda değerlendirildi

Sarıgöl'de eğitim ziyareti

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş ile Şube Müdürü Yüksel Kanyılmaz, Sarıgöl Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek okul yöneticileri ve öğretmenlerle bir araya geldi. Toplantıda okulda yürütülen çalışmaların durum tespiti yapıldı, mevcut ihtiyaçlar ele alınarak önceliklendirme yapıldı.

Ziyaretin ayrıntıları:

Ziyarette idarecilerle yapılan görüşmelerde eğitim-öğretim faaliyetlerinin işleyişi, öğrenci başarılarını destekleyen uygulamalar ve altyapı gereksinimleri değerlendirildi. Müdürlük temsilcileri, öğretmenlerle doğrudan iletişim kurarak saha gözlemlerini ve öğretmenlerin görüşlerini dinledi. Okul yönetimi eğitim süreçleri, projeler ve lojistik ihtiyaçlar hakkında bilgi sundu.

Hedefler ve değerlendirme:

Gerçekleştirilen ziyaretin amacı, eğitimin niteliğinin artırılması, okulların gelişimine katkı sağlanması ve eğitim paydaşları arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesidir. Yapılan değerlendirmeler, kısa vadede giderilmesi gereken ihtiyaçlar ile orta vadede planlanacak çalışmaların önceliklendirilmesine dönük yol haritası oluşturulmasına olanak sağladı. Yetkililer, izlenen sürecin eğitim kalitesine somut katkı sunması için takip ve destek mekanizmalarının işletileceğini belirtti.

SARIGÖL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ YILDIRAY DEMİRTAŞ VE ŞUBE MÜDÜRÜ YÜKSEL KANYILMAZ, SARIGÖL MİLLİ EGEMENLİK ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİNİ ZİYARET EDEREK OKUL YÖNETİCİLERİ VE ÖĞRETMENLERLE BİR ARAYA GELDİ. GÖRÜŞMEDE EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ, OKULUN ÇALIŞMALARI VE İHTİYAÇLARI DEĞERLENDİRİLDİ.