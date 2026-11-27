Sarıgöl'de müzikseverlere dolu dolu bir gece

Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Pop Orkestrası, Sarıgöl Belediye Düğün Salonu'nda verdiği konserle kent halkına neşeli ve etkileyici bir akşam sundu. Çeşitli pop eserlerinin seslendirildiği performans, salonda yoğun ilgi gördü ve dinleyiciler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

konserin akışı ve izleyici tepkisi:

Orkestra, repertuarında yer alan sevilen parçaları akıcı bir programla sundu. Hem gençlerin hem de daha yaşlı dinleyicilerin beğenisini toplayan performans sırasında salonun atmosferi canlı ve coşkuluydu. Konserin sonunda orkestraya yönelik alkışlar ve takdir gösterileri, gecenin başarılı geçtiğinin en somut göstergesi oldu.

örgütlenme ve teşekkürler:

Programın finalinde orkestranın şefine Sarıgöl Belediye Başkan Yardımcısı Hatice Uğurlu tarafından çiçek takdim edildi. Konser sonrası konuşma yapan Hatice Uğurlu, "Müzik dolu bu güzel akşamda bizlerle birlikte olan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Bu güzel etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese ve desteklerinden dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Besim Dutlulu’ya teşekkür ediyoruz" dedi.

Etkinlik, yerel kültür ve sanat faaliyetlerinin güçlendirilmesi açısından dikkat çekici bir örnek teşkil etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Pop Orkestrası'nın Sarıgöl programı, ilçede kültürel buluşmaların artmasına katkı sağlayacak bir etkinlik olarak değerlendirildi.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KONSERVATUVARI POP ORKESTRASI, SARIGÖL’DE VERDİĞİ KONSERLE MÜZİKSEVERLERE UNUTULMAZ BİR AKŞAM YAŞATTI. BÜYÜK BEĞENİ TOPLAYAN KONSER, İZLEYİCİLER TARAFINDAN AYAKTA ALKIŞLANDI.