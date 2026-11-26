Çorum etkinliği Gazze’ye dikkat çekiyor:

Çorum Belediyesi ve Çorum Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlenen program, Gazze’deki insani krize dikkat çekmeyi amaçlıyor. Etkinlik 27 Kasım Cuma saat 19.30'da Devlet Tiyatro Salonu'nda başlayacak.

Gecede müzik ve görsel anlatı bir araya gelerek katılımcılara hem duygusal hem bilgilendirici bir deneyim sunmayı hedefliyor.

konser:

Program, Filistinli müzisyenlerden oluşan "Gazze’ye Barış" grubunun konseriyle açılacak. Grubun üyeleri Fares Anbar, Adnan Khdir ve Elamine Larba, seslendirecekleri ezgilerle barış ve kardeşlik mesajı verecekler.

belgesel ve yapım ekibi:

Konserin ardından gösterilecek olan "Gazze Anka Kuşu" belgeseli, Gazze’de yaşam mücadelesi veren Filistinlilerin hikâyelerine odaklanıyor. Belgeselin yönetmenliğini Kaan Burak Şen ve Kübra Kuralı üstlendi.

Etkinlik, sanat aracılığıyla Gazze’deki duruma dikkat çekmeyi ve izleyicilerde farkındalık yaratmayı amaçlıyor; konser ve belgesel gösterimi peşi sıra sunularak katılımcılara bütünlüklü bir anlatı aktarılacak.

ÇORUM’DA GAZZE’DEKİ İNSANİ KRİZE DİKKAT ÇEKMEK AMACIYLA DÜZENLENECEK PROGRAMDA, FİLİSTİNLİ MÜZİSYENLERİN KONSERİNİN ARDINDAN "GAZZE ANKA KUŞU" BELGESELİ İZLEYİCİYLE BULUŞACAK.