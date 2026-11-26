Etkinlik ve konuşmacılar:

Düzce Üniversitesi Dil, Tarih ve Kültürel Zenginlikleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (DÜKMER) tarafından düzenlenen "Kaybolan Sanat: At Kuyruğundan Melodiye (Şikepşine)" başlıklı konferans, Fen Edebiyat Fakültesi Kutadgu Bilim Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Programa, Çerkes müzik aletleri yapımcısı ve zanaatkar Faysal Şakuç konuşmacı olarak katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Tarih Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Sibel Küçükkülahlı, somut olmayan kültürel mirasın korunmasının ve gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yaptı. Küçükkülahlı, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel zanaatların yaşatılmasının bilgi aktarımı açısından kritik olduğunu belirtti.

Şikepşinenin yapım süreci ve kültürel yeri:

Konuşmasında yaklaşık 15 yıldır şikepşine yapımıyla uğraştığını aktaran Faysal Şakuç, ürettiği enstrümanların ses kalitesi, tınısı ve dayanıklılığı üzerine müzisyenlerle uzun süreli çalışmalar yaptığını söyledi. Şakuç, yapım aşamalarını katılımcılara detaylı biçimde anlattı; kullanılan ağaç türleri, ahşabın hazırlanması, at kılı temini ve enstrümanın ses karakterini belirleyen diğer unsurlar üzerinde durdu.

Şakuç ayrıca şikepşinenin Çerkes kültüründeki tarihî kullanım alanlarına değindi; enstrümanın geçmişte ağıtlardan eğlencelere kadar toplum yaşamının değişik alanlarında yer bulduğunu ifade etti. Bu bölümde enstrümanın tınısının ve yapım tekniklerinin kültürel anlamı öne çıkarıldı.

Gelecek kuşaklara aktarım ve programın kapanışı:

Günümüzde geleneksel zanaatların sürdürülmesinde ve yeni ustaların yetiştirilmesinde karşılaşılan güçlükler konferansın önemli gündem maddelerinden biriydi. Şakuç, şikepşine yapımının unutulmaması için çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek ustalık birikiminin paylaşılmasının gerekliliğine dikkat çekti.

Program, katılımcıların soru ve katkılarıyla interaktif bir ortamda ilerledi. Konferans, konuşmacıya takdim edilen teşekkür belgesi ve günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sonlandırıldı.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ DİL, TARİH VE KÜLTÜREL ZENGİNLİKLERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (DÜKMER) TARAFINDAN DÜZENLENEN KAYBOLAN SANAT: AT KUYRUĞUNDAN MELODİYE (ŞİKEPŞİNE) BAŞLIKLI KONFERANS GERÇEKLEŞTİRİLDİ.