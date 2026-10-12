Sarıkamış sokaklarında karnını doyuran ayılar günlük rutine dönüştü

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde havaların soğumasıyla birlikte boz ayılar ilçe merkezine inmeye başladı. Anne ayı ve iki yavrusu, kış uykusu öncesi yiyecek arayışı için cadde ve sokaklarda, özellikle çöp konteynerlerinin çevresinde dolaşırken vatandaşlarla karşılaşıyor.

Görüntüler, ayılarla karşılaşmaların yerel halk için neredeyse gündelik bir olaya dönüştüğünü gösteriyor. Bazı kişiler ayılara karşı rahat tavırlar sergilerken; bu durum hem renkli anlar yaratıyor hem de dikkat gerektiren bir tablo ortaya koyuyor.

günlük karşılaşmalar ve Emre Çıtrak'ın anlatımı:

Evine dönerken anne ayı ve iki yavrusuyla karşılaşan Emre Çıtrak, yaşadığı anları esprili bir dille aktardı. Çıtrak, ayıların yanına yaklaşmak ve yavrulardan birini sevmek istediğini ancak anne ayının tepkisi nedeniyle bunu yapamadığını söyledi. Çıtrak'ın sözleri şöyle: "Yoldan geçerken ayıları gördüm. Şu küçüğü biraz saldırgan, ama anneleri çok kızgın, az önce bana saldırdı. Zor kaçtım, küçüğü tekrar geldi. Yavrusunu sevmek istiyorum ama annesi izin vermiyor."

Çıtrak ayrıca bu karşılaşmaların kendisi için neredeyse rutin haline geldiğini vurguladı: "Her akşam mutlaka görüyorum. Görmeden uyuyamıyorum. O derece alıştım."

tehlike ve alınması gereken önlemler:

Anne ayıların yavrularıyla birlikte ilçeye inmesi, karşılaşmalarda tehlike riskini artırıyor. Özellikle akşam saatlerinde ve çöp toplama alanlarında yoğunlaşan ayılar nedeniyle sakinlerin temkinli olması gerekiyor. Yetkililer, vatandaşları ayılara yaklaşmama, yiyecek artıklarını açık bırakmama ve varsa çocukları gözetim altında tutma konusunda uyarıyor.

İlçede yaşayanların alışkanlıkları nedeniyle görüntüler zaman zaman güldürücü olsa da, uzmanlar için öncelik güvenlik. Öte yandan bölgede, kış uykusuna yatma döneminin yaklaşmasıyla birlikte ayı sayısında kısa süreli dalgalanmalar görülebilir; önümüzdeki günlerde ayıların kış uykusuna yatması bekleniyor.

Karnını doyuran ayılar böyle görüntülendi