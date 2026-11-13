Sarıkamış'ta Çamyazı mevkiinde şarampole yuvarlanan araçta iki kişi yaralandı

Sarıkamış'ta şarampole yuvarlanan araç: ilk bilgiler

Kars’ın Sarıkamış ilçesine bağlı Çamyazı köyü mevkiinde bir araç, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza yerinde yapılan müdahaleler:

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, uçurumda mahsur kalan yaralılara ulaşmak için koordineli bir çalışma başlattı ve ulaşım sağlayarak yaralıları bulunduğu yerden çıkardı.

Yaralıların sevk ve durumu:

Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar ambulanslarla Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama yetkililer tarafından yapılacak.

Kaza ile ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma ve inceleme başlatıldı. Olayın oluş nedenine ilişkin detaylı tespitler, yapılacak teknik incelemelerin ardından kamuoyuyla paylaşılacak.

KARS'IN SARIKAMIŞ İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKARAK ŞARAMPOLE UÇAN ARAÇTAKİ 2 KİŞİ YARALANDI.