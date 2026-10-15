Sarıyer Ayazağa’da selin izleri: sürüklenen araçlar ve çamurlu yollar

Olayın boyutu ve görülen hasar:

Sarıyer ilçesine bağlı Ayazağa mahallesinde etkili olan yoğun yağış, sokakları ve otoparkları göle çevirdi. Sel sularına kapılan araçlar sürüklenerek birbiri üzerine yığıldı ve birçok araç kullanılamaz hale geldi. Evler ve işyerleri çevresinde biriken çamur, ulaşımı zorlaştırdı ve günlük hayatı aksattı.

Görsel kayıtlar ve sahadaki durum:

Olay yerine ait görüntülerde, araçların üst üste yığıldığı, yolların çamurla kaplandığı ve su birikintilerinin geniş alanlara yayıldığı görülüyor. Özellikle alçak kesimlerdeki otoparklar ve sokaklar yoğun su baskını nedeniyle trafiğe kapandı.

Müdahale çalışmaları ve riskler:

Mahallede görevli ekipler hemen su tahliye çalışması başlattı; ancak biriken çamurun temizlenmesi ve kalan suyun uzaklaştırılması zaman alıyor. Yetkililer, benzer yağışların tekrar etmesi halinde yeni su baskınları yaşanabileceği uyarısında bulundu ve vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

Gün içinde devam eden çalışmaların ardından hasarın boyutu daha netleşecek; araç sahipleri ve mahalle sakinleri, hasar tespit ve temizlik süreçlerinin hızlandırılmasını bekliyor.

Sarıyer’de sel felaketi: Hasar alan araçlar ve çamurlu yollar böyle görüntülendi