Malkara'da jandarmadan uyuşturucu operasyonunda 168 galara hapı ele geçirildi

operasyonun ayrıntıları:

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde, Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından uyuşturucu madde imalatı ve ticaretini önlemeye yönelik yürütülen çalışmada Hacıevhat Mahallesi'nde operasyon düzenlendi. Operasyonda, uyuşturucu veya uyarıcı madde olduğu değerlendirilen 168 adet GALARA isimli hap ele geçirildi.

Olayda gözaltına alınan şüphelinin, ekiplerin titiz çalışması sonucunda tespit edilen adresinde yakalandığı bildirildi. Ele geçirilen hapların miktarı ve türü, soruşturmanın odağında yer alıyor.

şüpheli ve adli süreç:

Gözaltına alınan R.Y. (33) isimli şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yetkililer, olayla ilgili adli sürecin devam ettiğini ve soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

yerel güvenlik ve yürütülen çalışmalar:

Jandarma ekiplerinin benzer operasyonları, bölgedeki uyuşturucu ticaretinin ve imalatının önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmanın bir parçası olarak değerlendiriliyor. Yetkililer, ele geçirilen miktarın bölge güvenliği açısından önemine işaret ederek soruşturmanın neticesine göre hukuki süreçlerin uygulanacağını belirtti.

ELE GEÇİRİLENLER