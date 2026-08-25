Şarkışla'da müstakil evde yangın: dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı

Olayın gelişimi:

Sivas’ın Şarkışla ilçesi Kale Mahallesi Arı Sokak’ta bulunan müstakil bir evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Müdahale ve sağlık durumu:

Yangın sırasında dumandan etkilenen S.A., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin erken müdahalesi, yangının daha fazla büyümesini engelledi ve çevredeki diğer binalara sıçraması önlendi.

İnceleme başlatıldı:

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ilgili birimler tarafından soruşturma ve inceleme başlatıldı. Polis ve itfaiye ekipleri, olay yerinde gerekli tespitleri yapıyor; yangının nasıl başladığına ilişkin bulgular değerlendiriliyor.

Şarkışla’da müstakil evde yangın: 1 kişi dumandan etkilendi