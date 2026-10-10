Dolar 49,2600 -0,05%
Euro 55,2201 -0,08%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.677,54 +1,43%
EUR/USD 1,1206 -0,09%
Brent Petrol 104,72 +0,42%
--°

Aydın’da yollar yenileniyor: 17 ilçede eş zamanlı yatırım seferberliği

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Özlem Çerçioğlu'nun talimatıyla 17 ilçede yol yenileme, köprü ve trafik güvenliği çalışmalarını sürdürüyor.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 17:10

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Aydın’da yollar yenileniyor: 17 ilçede eş zamanlı yatırım seferberliği

Çalışmaların kapsamı ve yürütüldüğü noktalar:

Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı kent genelinde yol yapım, bakım, onarım ve düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Özlem Çerçioğlu tarafından hayata geçirilen yatırımlarla kentin ulaşım altyapısı güçlendiriliyor ve farklı ilçelerde eş zamanlı müdahaleler gerçekleştiriliyor.

Güncel çalışmalar Buharkent ilçesinde Feslek ve Gelenbe Mahalleleri'nde; Bozdoğan'da Yazıkent Caddesi ve Yeniköy Mahallesi'nde; Germencik'te muhtelif noktalarda; Nazilli'de tır ve kamyon parkında ile Hasköy, Yaylapınar, Yalınkuyu ve Ovacık Mahalleleri'nde devam ediyor.

Efeler ilçesinde A1 kanal yolu, Kemer Mezarlığı ile Kızılçay ve Elizdere güzergahlarında köprü yapım işleri sürerken, kent merkezindeki Atatürk, Yaşar Kemal, Batı Çevre, Kızılçay, Sabahattin Ali, Mimar Sinan, Turgut Özal, Şair Ömer, Efekent, Zeytindalı ve Doğu Gazi Bulvarları'nda da yüzey iyileştirme çalışmaları yürütülüyor.

Diğer ilçelerde ise Konuklu ve Kuyulu Mahalleleri, Çine'de Topçam, Yörükler, Kirazderesi, Bedirler ve Ünlüce; Didim'de Yeşilkent ve Hacı Bektaşi Veli Caddeleri; Karacasu'da Aşağıgörle Mahallesi; Söke'de Aydın Caddesi ile Bayırdamı, Arslanyaylası ve Köprüalan Mahalleleri; Kuşadası'nda Yaylaköy ve Soğucak; Kuyucak'ta Ovacık ve Taşoluk; İncirliova'da Karabağlar, İkizdere ve Cılımbız; Sultanhisar'da Malgaçmustafa, Malgaçemir ve Eskihisar; Köşk'te Cumayanı ve Yenipazar'da Çarşı Mahallesi dahil olmak üzere çok sayıda noktada çalışmalar planlanıp uygulanıyor.

Ayrıca Nazilli ile Bozdoğan ilçeleri arasında Beğerli ile Yazıkent Mahalleleri arasındaki yol üzerinde de eş zamanlı iyileştirme çalışmaları yürütülüyor.

Ulaşım güvenliği ve altyapı öncelikleri:

Yüzey yenileme çalışmalarının yanı sıra ekipler, trafik güvenliğini artırmaya yönelik uygulamalar da hayata geçiriyor. Bu kapsamda köprü inşa ve güçlendirme işleri, yol düzenlemeleri ve ilgili bulvarlarda altyapı iyileştirmeleri öncelikli olarak ele alınıyor.

Belediye yetkilileri, programlı ve eş zamanlı çalışma yöntemiyle hizmet sürekliliğini sağlamayı, ilçe merkezleri ile kırsal mahalleler arasındaki ulaşım kalitesini yükseltmeyi hedeflediklerini belirtiyor.

Başkanın değerlendirmesi:

Özlem Çerçioğlu çalışmalarla ilgili olarak kent genelinde işlerin süreceğini vurguladı ve şunları söyledi: 17 ilçemizin tamamında ulaşım yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Çalışmalarımızı kentimizin dört bir yanında eş zamanlı olarak gerçekleştiriyor, hemşehrilerimizi hizmetlerimizle buluşturuyoruz. Yatırım ve projelerimize devam edeceğiz. Hizmetle büyüyen Aydın

Belediye, planlanan program çerçevesinde bakım-onarım ve yeni yol yapım işlerini belirlenen takvime göre tamamlamayı ve vatandaşların ulaşım konforunu artırmayı hedefliyor.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR’İN YOL ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

AYDIN BÜYÜKŞEHİR’İN YOL ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Eskişehir'in Hamam Yolu'nda bahar hareketliliği
images

Yıldırım'da gece yürütülecek asfalt çalışması için geçici trafik düzenlemesi
images

Battalgazi'de yeni TOKİ konutlarına ulaşım asfaltla güvence altına alındı
images

Denizli'de iklim ve çevre için yeni platform kuruluyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Aliağa Petkimspor son periyotta üstünlüğü koruyamadı: Körfez Basket 91-90 galip

Ümraniye'de ağaçların arasındaki çantadan el bombası çıktı

Ereğli'de kavşakta çarpışma: suv ve motosiklette iki yaralı

Genç pedalın gururu Nazife Tunçel Sırbistan'da gümüş madalyayla döndü

TREND HABERLER

Demir'den alaturka dokunuşlu elektronik ballad: yeni single 'Senden Sonra' yayımlandı

Niğde Bor'da kavşakta çarpışma: motosiklette iki kişi hayatını kaybetti, bir ağır yaralı

Bakü'de prova: Fenerbahçe N’Golo Kante ve Çağrı Balta'nın golleriyle 2-0 kazandı

Minik öğrenciler emniyet ve nüfus müdürlüklerinde vatandaşlık dersini yerinde deneyimledi

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Bismil'de fırtına sonrası düşen sacı takma girişimi ölümle sonuçlandı, iki çırak ağır yaralı

Hatay'da aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu sürücülere zor anlar yaşattı

Çivril'de camiler haftası kapsamında sabah namazı buluşması