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Saruhanlı belediye başkanı Ekrem Cıllı taburcu oldu

Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı, üzüm hasadında elini makineye kaptırıp ameliyat olduğu tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 21:00

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Saruhanlı belediye başkanı Ekrem Cıllı taburcu oldu

Saruhanlı belediye başkanı Ekrem Cıllı taburcu oldu

Kaza ve ilk müdahale:

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde dün öğle saatlerinde kendi bağında üzüm hasadı yaparken elini makineye kaptıran Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı, ihbar üzerine ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi süreci ve taburculuk:

Hastanede yapılan kontrollerde tendonlarında zedelenme tespit edilen Cıllı, başarılı bir ameliyat geçirdi. Cerrahi müdahale ve izlem sonrasında verilen tedaviyi tamamlayan başkan, hastanedeki gözetim sürecinin ardından taburcu edildi.

Sağlık durumunun gayet iyi olduğu bildirilen Ekrem Cıllı'nın, bir süre evinde istirahat edeceği kaydedildi.

MANİSA’NIN SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANI EKREM CILLI, ÜZÜM HASADI SIRASINDA ELİNİ MAKİNEYE KAPTIRARAK...

MANİSA’NIN SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANI EKREM CILLI, ÜZÜM HASADI SIRASINDA ELİNİ MAKİNEYE KAPTIRARAK YARALANMASININ ARDINDAN GÖRDÜĞÜ TEDAVİYİ TAMAMLAYARAK HASTANEDEN TABURCU EDİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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