Saruhanlı belediye başkanı Ekrem Cıllı taburcu oldu

Kaza ve ilk müdahale:

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde dün öğle saatlerinde kendi bağında üzüm hasadı yaparken elini makineye kaptıran Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı, ihbar üzerine ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi süreci ve taburculuk:

Hastanede yapılan kontrollerde tendonlarında zedelenme tespit edilen Cıllı, başarılı bir ameliyat geçirdi. Cerrahi müdahale ve izlem sonrasında verilen tedaviyi tamamlayan başkan, hastanedeki gözetim sürecinin ardından taburcu edildi.

Sağlık durumunun gayet iyi olduğu bildirilen Ekrem Cıllı'nın, bir süre evinde istirahat edeceği kaydedildi.

MANİSA’NIN SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANI EKREM CILLI, ÜZÜM HASADI SIRASINDA ELİNİ MAKİNEYE KAPTIRARAK YARALANMASININ ARDINDAN GÖRDÜĞÜ TEDAVİYİ TAMAMLAYARAK HASTANEDEN TABURCU EDİLDİ.