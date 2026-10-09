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Şebinkarahisar kalesi çevresinde kaybolan işçi kayalıklarda ölü bulundu

Şebinkarahisar kalesi çevresinde kaybolan 27 yaşındaki Akın Deniz, iki günlük arama sonrası kayalıkların dibinde ölü bulundu; cenazesi Adli Tıp'a gönderildi.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 20:26

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Şebinkarahisar kalesi çevresinde kaybolan işçi kayalıklarda ölü bulundu

Şebinkarahisar kalesi çevresinde kaybolan işçi kayalıklarda ölü bulundu

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde kayıp olarak aranan 27 yaşındaki Akın Deniz, tarihi Şebinkarahisar Kalesi'nin kuzey yamacındaki kayalıkların dibinde ölü bulundu. Olay, bölge halkı ve yetkililerde derin üzüntü yarattı.

aranma çalışmaları:

Edinilen bilgilere göre, 8 Ekim Perşembe günü konakladığı pansiyondan ayrılan Deniz’den haber alamayan iş arkadaşları durumu yetkililere bildirdi. Deniz’in, ilçe merkezinde yapımı devam eden cezaevinin doğalgaz boru hattı çalışmalarında görevlendirildiği belirtildi. İhbarın ardından polis, jandarma ve AFAD ekipleri arama başlattı; çalışmalarda dron desteği de kullanıldı. Sarp ve kayalık arazi, ekiplerin çalışmalarını güçleştirdi ve aramalar yoğun şekilde tarihi kale çevresine odaklandı.

cesedin kaldırılması ve inceleme:

İki günlük arama sonrası, 9 Ekim Cuma günü öğle saatlerinde Akın Deniz’in cansız bedeni kalenin kuzey tarafındaki kayalıkların dibinde bulundu. Yapılan ilk incelemenin ardından cenaze Şebinkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Deniz’in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenaze Adli Tıp Kurumuna gönderildiği öğrenildi.

Konuya ilişkin soruşturma ve olayın meydana geliş şekliyle ilgili incelemeler ilgili birimlerce sürdürülüyor.

27 YAŞINDAKİ AKIN DENİZ

27 YAŞINDAKİ AKIN DENİZ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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