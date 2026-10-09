Seçil Erzan'ın tahliye talebi reddedildi; tutukluluk devam ediyor

duruşmada neler yaşandı:

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık Seçil Erzan, SEGBİS aracılığıyla beyanda bulundu. Erzan hakkında, aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu çok sayıda kişiyi hedef aldığı iddiasıyla kamuoyunda "yüksek kârlı gizli fon" olarak bilinen örgüte ilişkin soruşturmada 102 yıl 4 ay hapis cezası verildiği belirtiliyor.

Duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Erzan, katılanların beyanlarını değerlendirerek ilgili alacak tutarları dışındaki ifadelerin doğru olmadığını savundu ve bankadan faiz almak amacıyla "bankadan alacağımız var" şeklinde beyanlar sunulduğunu öne sürdü.

sanığın savunması ve talepleri:

Erzan duruşmada, "Ben katılanların zimmet sonuçları çıksın diye, banka bu parayı ödesin diye kurban olmaya devam mı edeceğim?" diye konuştu. Savunmasında ayrıca, "Eğer aldatma durumum olsaydı ben bankamı mağdur etmiş olurdum. Kimsenin iradesini fesada uğratmadım, kimsenin parasını cebime almadım. Hangi dolandırıcı cebine bir kuruş almadan dolandırır? Annemin bana ihtiyacı var, tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

mahkeme kararı ve bir sonraki duruşma:

Savunmaların ardından ara kararını açıklayan heyet, tutuklu sanık Seçil Erzan hakkında tutukluluk halinin devamına hükmetti. Mahkeme, eksik hususların giderilmesine ilişkin karar da vererek duruşmayı 6 Kasım tarihine erteledi.

Davada yargılama süreci ve verilen cezanın istinaf aşamasından dönmesi gibi hukuki aşamalar dosya üzerinden takip edilmeye devam edilecek. Mahkemenin tutukluluk kararına gerekçe olarak delillerin toplanma durumu ve soruşturmanın niteliği öne çıkarıldı.

Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi