Proje incelemesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi'nde yapımı süren Şehir Hastanesi Bölgesi Çocuk Gündüz Bakım Evi inşaatında incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç'a Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen, Etüt ve Projeler Daire Başkanı Murat Baltacı ile yüklenici firma yetkilileri eşlik etti.

Teknik ekiplerden projenin mevcut durumu ve inşaat sürecine ilişkin bilgiler alan Büyükkılıç, tesisin fiziki gerçekleşme aşamasını değerlendirdi. Projenin yaklaşık olarak %90 seviyesine ulaştığı belirtilirken, yönetime göre tamamlanma ve hizmete sunma hazırlıkları planlanıyor.

Hedef tarih ve hizmet anlayışı

Başkan Büyükkılıç, tesisin 2027 ilkbaharında hizmete girmesinin planlandığını açıkladı ve projenin Kayseri Büyükşehir Belediyesi markasıyla güvenli bir hizmet ortamı sağlayacağını vurguladı. Büyükkılıç, ziyaret sırasında şu değerlendirmeyi paylaştı: "Cenab-ı Allah’a şükürler olsun yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşan bir yaklaşım ile Kayseri Büyükşehir Belediyemiz ekibi çalışmalarını sürdürüyor."

Büyükkılıç, projenin 3-6 yaş grubu çocuklara yönelik olduğunu belirterek kamuoyunda kreş olarak adlandırılan bu gündüz bakım evinin hem eğitsel hem de korunma amaçlı hizmet vereceğini ifade etti. Ayrıca yüklenici firma ve çalışma ekibine teşekkür edip, projeye destek veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile ekibine minnettarlığını iletti.

Tesis planlaması ve mekânsal düzen

Proje, 1.500 metrekarelik arsa üzerinde yükseliyor ve toplam 1.997,5 metrekare inşaat alanına sahip olacak. Tesisin hizmet kapasitesi 120 çocuk olarak planlandı; farklı yaş gruplarına yönelik düzenlemeyle her biri 20 öğrenci kapasiteli 6 sınıf bulunacak.

Birinci katta sınıfların yanı sıra 2 uyku odası, müzik-drama atölyesi, ıslak hacimler ve özel bakım odaları yer alacak. Bu birimler, çocukların eğitim, dinlenme ve sosyal gelişim ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlandı. Zemin katta idari ofisler, mutfak, yemekhane, fotokopi-kırtasiye odası, veli görüşme odası ve 2 oyun odası bulunacak; oyun odaları gerektiğinde sınıf olarak da kullanılabilecek şekilde düzenlendi.

Bodrum katta (642,76 metrekare) teknik hacimler, sığınak, ıslak hacimler, kadın ve erkek mescitleri ile çok amaçlı salon planlandı. Yapının zemin katı 712,07 metrekare, birinci katı ise 642,76 metrekare olarak projelendirildi.

Toplumsal etkisi ve hizmetin önemi

Proje tamamlandığında Kayseri, çocukların güvenli, nitelikli ve destekleyici bir ortamda eğitim ve gelişim süreçlerini sürdürebilecekleri yeni bir sosyal hizmet alanına kavuşacak. Tesis, yalnızca çocuklara sunduğu imkânlarla değil, aynı zamanda ailelerin günlük yaşamını kolaylaştırmaya yönelik bir hizmet olarak da önem taşıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, projenin bölgeye sosyal donatı sağlayacağı ve şehir hastanesi civarındaki ailelerin ihtiyaçlarına cevap vereceği görüşünde. Yapım aşamasındaki titiz çalışma ve planlama, tesisin hem fiziki hem de işlevsel açıdan beklentileri karşılamasına yönelik adımlar içeriyor.

Başkan Büyükkılıç ve ekibi, projenin sonlandırılmasının ardından açılış sürecini takip ederek Şehir Hastanesi bölgesine kazandırılacak bu gündüz bakımevinin hizmete başlaması için hazırlıkları sürdüreceklerini belirtti.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ; KOCASİNAN İLÇESİ ŞEKER MAHALLESİ’NDE YAPIMI DEVAM EDEN ŞEHİR HASTANESİ BÖLGESİ ÇOCUK GÜNDÜZ BAKIM EVİ’NDE İNCELEMELERDE BULUNARAK PROJENİN SON DURUMU HAKKINDA BİLGİ ALDI.