İslamabad ev sahibi olarak toplantıya hazırlanıyor

Pakistan’ın başkenti İslamabad, Mekke Ortak Savunma İttifakı’nın ülkeleri olan Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye arasındaki dışişleri ve savunma bakanları toplantısı öncesinde kapsamlı bir hazırlık sürecinden geçti. Kent merkezinde ve önemli devlet binalarında üç ülkenin bayrakları ve renkleriyle görsel düzenlemeler yapıldı.

şehirdeki hazırlıklar ve görsel düzenlemeler:

Parlamento binası dahil çeşitli kamu binaları, Anayasa Caddesi ve şehrin diğer ana noktaları LED ekranlar ve renkli ışıklarla donatıldı. Kurulan ekranlarda üç ülke arasındaki tarihi bağlara, karşılıklı iş birliğine ve ortak savunma taahhütlerine ilişkin mesajlar yer aldı. Yetkililer toplantı nedeniyle şehir genelinde özel hareket kısıtlamaları uygularken, bazı kamu kurumları için bugün resmi tatil ilan edildi; hazırlıkların hafta sonuna kadar sürmesi bekleniyor.

gündem, söylemler ve güvenlik vurgusu:

Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asıf, toplantıya ilgili bakanların katılacağını belirtti ve "Suudi Arabistan’ın güneyindeki süregelen kargaşanın, toplantının gündem maddelerinden biri olacağı açıktır" ifadelerini kullandı. Bakan Asıf ayrıca anlaşma uyarınca "Suudi Arabistan’a yönelik herhangi bir tehdidin Pakistan ve Türkiye’ye de yapılmış bir tehdit sayıldığını" vurgulayarak ittifakın caydırıcılık boyutuna dikkat çekti.

ittifakın kuruluş süreci ve önceki adımlar:

Mekke Ortak Savunma Anlaşması 7 Ağustos 2026 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakan Muhammed bin Selman tarafından imzalanmıştı. Türkiye’de anlaşmanın onay süreci, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabulünün ardından Resmi Gazete'de yayımlanan kararla tamamlandı.

İttifakın kurumsallaşması çerçevesinde atılan adımlar arasında, Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi’nin ilk toplantısının 31 Ağustos 2026’da İstanbul’da yapılması ve daha sonra Husilerin Suudi Arabistan’a yönelik saldırıları üzerine 5 Ekim 2026’da Riyad’da olağanüstü bir toplantı düzenlenmesi yer aldı. İttifakın ilk Genel Sekreteri olarak Emekli Korgeneral Nauman Mahmood atanmıştı.

İslamabad’daki bu ikinci olağan toplantıda tarafların karşılıklı savunma anlaşmalarını görüşmesi ve ittifakın fiili uygulamalarını ilerletmesi bekleniyor. Başkentteki hazırlıklar tamamlanırken, toplantının bölgesel güvenlik üzerindeki etkisi yakından takip edilecek.

Pakistan’ın başkenti İslamabad, Mekke Ortak Savunma İttifakı’nın ülkeleri dışişleri bakanlarının bugün İslamabad’da gerçekleştireceği toplantı öncesinde Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye bayraklarıyla donatıldı.