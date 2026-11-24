ALTSO meclisinde öncelikler ve değerlendirmeler:

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Kasım ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı Hasan Kargı yönetiminde gerçekleştirildi. Toplantıda, ALTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tuna kasım ayı yönetim kurulu faaliyetlerini meclis üyeleriyle paylaştı ve oda çalışmalarına ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Tuna, ALTSO’nun geçmişten aldığı güçle değişen ekonomik koşullara uyum sağlayacağını ve yeni projelerle gelişimini sürdüreceğini vurguladı.

ALTSO’nun rolü ve il olma talebi:

Tuna, ALTSO’nun üyeleriyle birlikte Alanya’nın ortak çatısı ve proje üssü olması gerektiğini belirtti. İl statüsü konusuna da değinen Tuna, ilçenin nüfusu, merkeze uzaklığı, ülke ekonomisine sağladığı vergisel katkı, istihdam kapasitesi ve katma değer potansiyeliyle Alanya’nın il olmayı hak ettiğini ifade etti. Tuna, il statüsünün Alanya’nın ihtiyaçlarının daha hızlı ve doğrudan karşılanmasına katkı sağlayacağını belirterek iş dünyası olarak bu konuda çalışmaların sürdürüleceğini kaydetti.

Sektör talepleri ve bürokratik kolaylıklar:

Gayrimenkul ve yatırım gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tuna, yabancı yatırımcılara yönelik yeni ikamet izni düzenlemesinin ülkeye sermaye girişini desteklediğini ancak Alanya’da bekleyen konut ve projelere doğrudan katkı sağlamayabileceğini söyledi. Bu çerçevede, inşaat, mobilya, beyaz eşya gibi birçok sektöre katkı veren doğrudan gayrimenkul yatırımlarının önünün açılması yönündeki taleplerin Ankara’daki ilgili kurumlara iletileceğini belirtti.

Üyelerin işlemlerini kolaylaştırmaya yönelik uygulamalara değinen Tuna, oda bünyesindeki tüm tescil işlemlerinde kredi kartıyla ödeme uygulamasının başladığını açıkladı. Yeni uygulamayla ticaret sicil harcı, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ilan ücreti ve Rekabet Kurumu payı gibi ödemelerin kredi kartıyla gerçekleştirilebileceğini belirtti.

K yetki belgesi ve saha ziyaretleri:

Tuna, eşya ve yük taşımacılığı yapan firmalar için önem taşıyan K Yetki Belgelerinin ALTSO bünyesinde düzenlenebilmesi için TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile görüştüğünü aktardı ve yakın zamanda K Belgesi düzenlemesinin odamızda başlaması beklentisini paylaştı. Ayrıca Damlataş ve 25 Metrelik Yol bölgesinde faaliyet gösteren esnafı ziyaret ederek talep ve önerilerini dinlediklerini; Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Sert ve Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ile yapılan görüşmelerde üyelerin sorunları ve çözüm önerilerinin gündeme getirildiğini ifade etti.

Öğretmenler Günü anması:

Toplantıda 24 Kasım Öğretmenler Günü de anıldı. Tuna, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere hayatını kaybeden tüm öğretmenleri rahmet ve minnetle andığını söyledi; Alanya’da hayatını kaybeden öğretmenler İhsan Uysal ve Yasin Demir için ailelerine başsağlığı dileklerini iletti. Toplantı sonunda ALTSO Meclisinin öğretmen üye olan Meclis Katip Üyesi Gönül Başıeğri ile Meclis Üyesi Gülnur Erbudak Ağcaya çiçek takdim edilerek Öğretmenler Günü kutlandı.

ALANYA TİCARET VE SANAYİ ODASI (ALTSO) KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI, MECLİS BAŞKANI HASAN KARGI BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. TOPLANTIDA, KASIM AYI YÖNETİM KURULU FAALİYETLERİNİ MECLİS ÜYELERİNE AKTARAN ALTSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA TUNA, ODA ÇALIŞMALARI VE ALANYA'NIN EKONOMİK GÜNDEMİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU.