Odunpazarı belediyesi Osmangazi Mahallesi'nde 11 iş yerinin kiralanması için ihale düzenliyor

Odunpazarı Belediyesi, mülkiyetinde bulunan Osmangazi Mahallesi sınırları içindeki toplam 11 adet iş yerini kiraya vermek üzere ihale ilanı yayımladı. İhale konusu taşınmazlar, Güvercin Sokak ve Behiçbey Sokak'ta konumlanıyor ve farklı büyüklük ile konumlarına göre aylık muhammen kira bedellerine sahip.

İhale tarihi ve usulü:

İhaleler 26 Kasım 2026 Perşembe günü, belediyenin belirlediği usulle açık teklif (arttırma) şeklinde gerçekleştirilecek. Oturumlar Odunpazarı Belediyesi Encümen Salonu'nda yapılacak ve süreç 10.30'da başlayıp 15.10'a kadar devam edecek.

Kira bedelleri ve başvuru koşulları:

Aylık muhammen kira bedelleri 50.394 TL'den başlayıp 174.754 TL'ya kadar değişiyor. İhalelere katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerden, istenen belgelerin sunulması ve geçici teminat yatırılması talep edilecek. Başvuru sahiplerinin Odunpazarı Belediyesine karşı borcunun bulunmaması şartı aranıyor.

İhale dosyası ve şartname ile ilgili belgeler, ilgililerin Odunpazarı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden temin edilebilecek. Başvuruda bulunacakların, istenen belgeleri eksiksiz hazırlamaları ve geçici teminat işlemlerini ihalenin usul ve takvimine göre tamamlamaları gerekiyor.

Yer seçimi ve dikkat edilmesi gerekenler:

Güvercin Sokak ve Behiçbey Sokak gibi merkezi noktalarda açılan iş yerleri, konum ve cephe farklılıkları nedeniyle kira seviyelerinde değişkenlik gösteriyor. Bu yüzden adayların ihale öncesinde sahayı yerinde görmeleri, kira bedeli ile iş yeri büyüklüğü ve kullanım şartlarını dikkatle değerlendirmeleri öneriliyor.

İhaleye katılmayı planlayan işletmeciler ve yatırımcılar, şartnameyi ayrıntılı okuyup belediyenin belirttiği başvuru kurallarına uymalı; eksik veya usule aykırı başvuruların değerlendirme dışı kalabileceği unutulmamalıdır.

Özetle: Odunpazarı Belediyesi, Osmangazi Mahallesi'ndeki 11 iş yerini 26 Kasım 2026'da açık teklif usulüyle kiraya verecek; belgeler Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden temin edilebilir ve başvuru için belediyeye borçsuzluk şartı aranıyor.

ODUNPAZARI BELEDİYESİ, OSMANGAZİ MAHALLESİ’NDE BULUNAN 11 İŞ YERİNİ KİRAYA VERMEK ÜZERE İHALEYE ÇIKARIYOR. 26 KASIM’DA GERÇEKLEŞTİRİLECEK İHALELERDE AYLIK MUHAMMEN KİRA BEDELLERİ 50 BİN 394 LİRADAN BAŞLAYIP 174 BİN 754 LİRAYA KADAR ÇIKIYOR.