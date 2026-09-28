Sekapark'ta sahil kanalı köpükle kaplandı, ekipler inceleme başlattı

İzmit'in Sekapark sahilinde akşam saatlerinde denize açılan tahliye kanalında yoğun beyaz köpük oluştu. Kanalın yüzeyini kaplayan köpükler bazı noktalarda birikerek denize yakın bölümde yoğunlaştı ve sahildeki vatandaşların dikkatini çekti.

olay yerinde gözlemler:

Köpükler kanal boyunca yayıldı; bazı bölgelerde birikme, denize yakın kısımlarda ise daha yoğun görüntü oluştu. Sahildeki görüntüler kısa sürede dikkati çekerken, çevredeki aktiviteler etkilendi.

yetkili ekiplerin incelemesi:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, bölgeye gelerek inceleme yaptı. Ekipler, köpüğün kaynağının belirlenmesi için bölgeden numune aldı.

Benzer olaylarda sahil köpükleri genellikle organik maddelerin, yüzey aktif kimyasalların veya deniz koşullarının etkisiyle oluşabiliyor; ancak İzmit'teki durumun kesin nedeni, alınan numunelerin laboratuvar analizleriyle belirlenecek.

KOCAELİ’NİN İZMİT İLÇESİNDEKİ SEKAPARK SAHİLİNDE DENİZE AÇILAN TAHLİYE KANALINDA OLUŞAN YOĞUN KÖPÜK DİKKAT ÇEKTİ. KANALIN YÜZEYİNİ KAPLAYAN BEYAZ KÖPÜKLER, SAHİLDE BULUNAN VATANDAŞLARDA MERAK UYANDIRDI.