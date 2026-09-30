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Sel yükseldi, Kandıra'da merada mahsur kalan inekler kurtarıldı

Kandıra Babalı Mahallesi'nde başlayan sağanak sonrası meralar suyla doldu, suya kapılan inekler sahiplerinin müdahalesiyle kurtarılıp ahıra alındı.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 11:49

GÜNCELLEME: 30 Eylül 2026 - 11:51

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EDİTÖR: Aslı Han

Sel yükseldi, Kandıra'da merada mahsur kalan inekler kurtarıldı

Yağışın etkileri:

Kandıra'ya bağlı Babalı Mahallesi'nde etkili olan sağanak, kırsal alanlardaki meraların suyla dolmasına yol açtı. Kısa sürede yükselen su, merada otlayan hayvanları risk altına soktu ve bölge yaşamını olumsuz etkiledi.

Hayvanların kurtarılması:

Merada bulunan bazı inekler, suyun yükselmesiyle birlikte suların arasında kaldı. Hayvan sahipleri bölgeye girerek inekleri dikkatle yönlendirdi ve sudan çıkarmayı başardı. Kurtarılan büyükbaşlar daha yüksek ve güvenli alanlardaki ahırlara götürüldü.

Yerel müdahale ve çıkarılan dersler:

Sahiplerin hızlı müdahalesi sayesinde hayvanlar güvenli bölgelere taşındı. Olay, kırsal alanlarda meraların su baskınlarına karşı hazırlıklı olmanın önemini bir kez daha gösterdi.

KOCAELİ&#039;NİN KANDIRA İLÇESİNDE MERADA OTLAYAN BAZI İNEKLER, SAĞANAK NEDENİYLE YÜKSELEN SULAR...

KOCAELİ'NİN KANDIRA İLÇESİNDE MERADA OTLAYAN BAZI İNEKLER, SAĞANAK NEDENİYLE YÜKSELEN SULAR ARASINDA KALDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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