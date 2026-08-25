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Bagajda tehlikeli yolculuk: Şanlıurfa'da genç son anda aracın altından kurtuldu

Şanlıurfa Haliliye'de bagaj üzerinde oturan iki gençten biri, sürücünün ani fren yapmasıyla yola savrularak aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 16:22

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bagajda tehlikeli yolculuk: Şanlıurfa'da genç son anda aracın altından kurtuldu

Şanlıurfa Haliliye'de bagajda oturan genç yola savruldu

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı İpekyol Mahallesi 2348'inci sokakta yaşandı.

Olayın ayrıntıları:

Seyir halindeki otomobilin bagajının üzerinde oturan 2 genç, sokakta tehlikeli bir şekilde ilerledi. Sürücünün ani fren yapmasıyla birlikte gençlerden biri bagajdan yere savruldu.

Yola savrulan genç, aynı otomobilin altında kalmaktan son anda kurtularak ölümden döndü. O anlar çevrede paniğe neden oldu.

Görüntüler ve tehlike:

Yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler, bagajda yolculuğun yol açtığı riski açıkça gösterdi ve izleyenlerin yüreğini ağzına getirdi.

Olayla ilgili daha fazla detay ve olası yaralanma bilgisi paylaşılmadı.

OTOMOBİLDEN DÜŞEN GENÇ ALTINDA EZİLMEKTEN SON ANDA KURTULDU. O ANLAR, BİR VATANDAŞIN CEP TELEFONU...

OTOMOBİLDEN DÜŞEN GENÇ ALTINDA EZİLMEKTEN SON ANDA KURTULDU. O ANLAR, BİR VATANDAŞIN CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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