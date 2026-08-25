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Minik İkra'nın tek sözü: babam

Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu’nun 5 yaşındaki kızı İkra Deren, 'Erzurum’un en büyük kahramanı kim?' sorusuna 'Babam' diyerek izleyenleri etkiledi.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 16:19

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Minik İkra'nın tek sözü: babam

Küçük İkra'nın cevabı sosyal medyada yankılandı

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde terör operasyonunda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu için verilen bir cevap, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu. Yüzme kursunda çocuklara yöneltilen 'Erzurum’un en büyük kahramanı kim?' sorusuna 5 yaşındaki İkra Derenin verdiği tek kelimelik yanıt, izleyenleri duygulandırdı.

Şehidin yaşam öyküsü:

Burak Tortumlu, 2021 yılında Eren-7 Operasyonu sırasında terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada ağır yaralanmıştı. Tortumlu, kaldırıldığı Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidin cenazesi, cuma namazının ardından Erzurum Narmanlı Camii'nde kılınan cenaze namazının sonrasında Yakutiye ilçesine bağlı Karagöbek köyü'ne defnedildi.

Şehit Tortumlu'nun hayatı 26 yaşında, evli ve bir kız çocuğu babası olarak özetleniyordu; taziyeye ve uğurlamaya minik İkra da katılmıştı.

Soru anı ve kamuoyunun tepkisi:

O günlerde babasını uğurlamaya gelenler arasında yer alan İkra, yıllar sonra yüzme kursunda arkadaşlarıyla derse katıldı. Eğitmenin sırayla çocuklara yönelttiği sorularda İkra'ya 'Erzurum’un en büyük kahramanı kim?' diye sorulduğunda verdiği cevap kısa ve netti: 'Babam'.

Çocuğun bu yanıtı kayda alınarak sosyal medyada paylaşıldı; video binlerce kez izlendi, çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılıp yorumlandı. Paylaşımlar, hem şehidin ailesine hem de toplumun hafızasında yer eden bu çocuğun duygusuna kayıtsız kalmayan tepkileri beraberinde getirdi.

O anlar, hem ailenin yaşadığı kaybın canlı hatırlatması hem de küçük bir çocuğun gözünden vatan ve yakınları için duyulan sevgi ve bağlılığın sembolü olarak değerlendirildi.

TUNCELİ’NİN OVACIK İLÇESİNDE TERÖR OPERASYONUNDA ŞEHİT DÜŞEN JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ BURAK...

TUNCELİ’NİN OVACIK İLÇESİNDE TERÖR OPERASYONUNDA ŞEHİT DÜŞEN JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ BURAK TORTUMLU’NUN KIZI İKRA DEREN’İN "ERZURUM’UN EN BÜYÜK KAHRAMANI" SORUSUNA VERDİĞİ "BABAM" CEVABI YÜREKLERE DOKUNDU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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