Karabük'te Albay Karaoğlanoğlu Caddesi'nde belediye otobüsü yaya çarptı

Kaza anı ve yaralanan kişinin durumu:

Karabük'te Albay Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, sürücüsü T.U. olan ve Karabük Belediyesine ait 78 ABJ 392 plakalı toplu taşıma otobüsü, yaya geçidinden karşıya geçen N.Ü.'ye çarptı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralanan N.Ü.'yü acil müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hastaneden edinilen bilgiye göre yaralının hayati tehlikesi bulunmuyor.

Görüntüler ve olay yeri:

Kaza anı, çevredeki bir işyerine ait güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaydedilen görüntülerde, yaya geçidinden geçen kişinin otobüsle çarpışma anı net şekilde görülüyor. Olayla ilgili ayrıntılar görüntüler üzerinden takip ediliyor.

KARABÜK'TE BELEDİYE OTOBÜSÜNÜN YAYA GEÇİDİNDEN KARŞIYA GEÇMEYE ÇALIŞAN YAYAYA ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI. KAZA ANI ÇEVREDEKİ İŞYERİNE AİT GÜVENLİK KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIDI.