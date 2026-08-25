Nilüfer'de ot yangını tarım arazilerine sıçradı, ekipler seferber oldu

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Hasanağa Mahallesi'nde saat 15.30 civarında başlayan otluk yangını, rüzgârın etkisiyle kısa sürede çevredeki tarım arazilerine sıçradı. Yetkililer, yangının ormanlık alana ulaşmaması için hızlı müdahalenin öncelikli olduğunu belirtti.

müdahale detayları:

Söndürme çalışmalarına Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı toplam 12 ekip ve orman ekipleri seferber oldu. Yerel kaynaklar, yangına katılan araçlar arasında 7 itfaiye aracı ile Bahçeler Daire Başkanlığı ve Tarım AŞ'ye ait 5 tanker'in bulunduğunu aktardı. Ekipler, alevlerin tarım alanlarındaki ürünlere zarar vermesini engellemek için sınırlandırma ve soğutma çalışmalarını eş zamanlı yürütüyor.

hava desteği ve koordinasyon:

Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı helikopterler, Uluabat Gölünden su alarak yangına havadan müdahale ediyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi AKOM koordinasyonunda sürdürülen çalışmalarda yer ekipleri ile havadan müdahale koordineli şekilde ilerliyor.

Yetkililer, müdahalelerin devam ettiğini ve alevlerin kontrol altına alınmasına yönelik çabaların sürdüğünü bildirdi. Yangının çıkış nedeni ve kesin bilanço, ekiplerin çalışmasının tamamlanmasının ardından açıklanacak.

BURSA'NIN NİLÜFER İLÇESİNDE OTLUK ALANDA BAŞLAYAN VE TARIM ALANLARINA DA SIÇRAYAN YANGINA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE BAĞLI 12 EKİBİN YANISIRA ORMAN EKİPLERİ DE HAVADAN MÜDAHALE EDİYOR.