Yunus uygulamasıyla Muğla'da araçta ruhsatsız silahlar ele geçirildi

olayın ayrıntıları:

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, Yunus polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulama sırasında gece saat 02.00 civarında şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada 2 adet ruhsatsız silah ile çok sayıda fişek bulundu. Ekipler, silahlar ve mühimmat üzerinde el koydu.

Olay yerinde gerçekleştirilen ilk işlemlerin ardından araç ve ele geçirilen malzemeler emniyete götürüldü. Yetkililer, bulunduğu belirtilen mermiler ve silahların detaylı incelemeye alındığını bildirdi.

soruşturma ve işlem:

Araçta bulunan şüpheli ya da şüpheliler hakkında gerekli idari ve adli işlemler başlatıldı. Olayla ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiği, konuyla ilgili detayların adli makamların çalışmasıyla netleşeceği ifade edildi.

MUĞLA’DA YUNUS POLİSLERİNİN DİKKATİ ARAÇTAKİ RUHSATSIZ SİLAHLARI ORTAYA ÇIKARDI