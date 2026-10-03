Kütahya'dan teknoloji sahnesine: DPÜ öğrencileri TEKNOFEST'te ardı ardına ödüller kazandı

DPÜ'nin TEKNOFEST serüveni

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, TEKNOFEST'i Türkiye'nin teknoloji üretme iradesini görünür kılan başlıca platformlardan biri olarak tanımladı. Kızıltoprak, etkinliğin yalnızca bir festival olmadığını; teknoloji üretim kapasitesini büyütme, üretileni görünür kılma ve ekonomik bağımsızlığı teknolojiyle güçlendirme hedefinin somutlandığı bir zemin olduğunu vurguladı.

Kızıltoprak, Türkiye'nin teknoloji üretme arayışının uzun bir geçmişe dayandığını hatırlatarak Osmanlı döneminde Londra ve Paris'te katılan sanayi fuarları ile Cumhuriyet döneminde 1923 İzmir İktisat Kongresi kapsamındaki Yerli Malı Sergisi ve 1926 Karadeniz Gemisi gezisini örnek gösterdi. Bu tarihsel çizginin günümüzde TEKNOFEST aracılığıyla devam ettiğini belirtti ve "TEKNOFEST, iki yüz yılı aşan bu beklentinin meyvesidir."

gençlerin üretici kimliği ve rekabetin önemi:

Kızıltoprak, TEKNOFEST'in gençleri pasif izleyici olmaktan çıkarıp proje üretiminin merkezine koyduğunu söyledi. Öğrenciler ekipleriyle yarışıyor, çalışmalarını sunuyor ve farklı üniversitelerden akranlarıyla rekabet ederek alanda yetkinlik kazanıyor. Bu süreç, öğrencilere "ben de yaparım" duygusunu aşılarken havacılık, uzay ve savunma teknolojileri başta olmak üzere ileri teknoloji alanlarında ülkenin hareket alanını genişletme potansiyelini güçlendiriyor.

Rektör Kızıltoprak, kalıcı başarının yarışmalarda elde edilen derecelerin araştırma, üretim ve mesleki birikime dönüşmesiyle ölçüleceğini belirtti.

2024, 2025 ve 2026'da elde edilen somut sonuçlar:

DPÜ TEKNOFEST katılımlarında izleyici konumunda olmadığını gösterdi. 2024 yılında üniversite 34 takım ve 208 öğrenciyle organizasyona katıldı; 9 takım final aşamasına kaldı. Bu yıl Dumlupınar LearnScope Eğitim Teknolojileri kategorisinde Türkiye şampiyonu olurken, ASPIRE TravelX Ideathon ve DUSCART Otonom takımları farklı kategorilerde Türkiye ikinciliği elde etti. SRG Nanotech ise Sağlık ve İlk Yardım kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu. Ayrıca DUSCART Efficiency Challenge yarışmasında görsel tasarım ödülü aldı; Oktant, Dumlupınar Uraz, Kızıl Kuasar Ekspres ve Dumlupınar Şahin Roket takımları finale kaldı.

2025 finallerine DPÜ 13 takımla katıldı ve organizasyondan 6 ödülle ayrıldı. SRG Material takımının İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması Afet Yönetimi kategorisinde Türkiye ikinciliği, SRG Carbon takımının Çevre ve Enerji Teknolojileri kategorisinde Türkiye üçüncülüğü ve aynı zamanda En Yüksek Ticarileştirme Potansiyeli Ödülünü alması öne çıkan sonuçlardı. Bu dönemde DUSCART Elektromobil ADAS Ödülü ile, DUSCART Otonom ise Takım Ruhu Ödülü ile döndü.

2026 yılında DPÜ takımlarından 13'ü finale kaldı. HİLAL takımı Mesleki Yetenek Yarışması'nda Türkiye birinciliğini kazanırken, KUASAR AQUILA Uluslararası Serbest Görev İHA, MAGNETAR döner kanat ve HOMO-SAPIENS AI Havacılıkta Yapay Zekâ kategorilerinde Türkiye ikincilikleri elde etti.

Bu ardışık başarılar, Kızıltoprak'a göre tesadüf değil; Kütahya'da yetişen gençlerin afet yönetiminden yapay zekâya, elektrikli araçlardan insansız hava araçlarına kadar ülkenin ihtiyaç duyduğu farklı alanlarda çözüm ürettiğini gösteriyor.

TEKNOFEST'in yarattığı heyecan ve DPÜ öğrencilerinin üretim kapasitesinin birleşmesiyle, rektörün dile getirdiği hedef daha somut hale geliyor: kendi üreten, kendi tasarlayan ve ülkesinin teknolojik geleceğine adını yazan bir nesil.

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DPÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. SÜLEYMAN KIZILTOPRAK, TEKNOFEST’İN TÜRKİYE’NİN KENDİ TEKNOLOJİSİNİ ÜRETME İRADESİNİN EN GÖRÜNÜR ALANLARINDAN BİRİ OLDUĞUNU BELİRTEREK, DPÜ ÖĞRENCİLERİNİN SON YILLARDA ELDE ETTİĞİ BAŞARILARA DİKKAT ÇEKTİ.