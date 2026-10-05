Sanchez 29 kasım'da seçime gidiyor: konut krizi siyasi gündemi belirledi

Sanchez 29 kasım'da seçime gidiyor: konut krizi siyasi baskıyı artırdı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, hükümetin konut krizine ilişkin acil düzenlemelerinin parlamentoda reddedilmesi ve ülke çapına yayılan protestolar sonrasında ülkeyi ilkbahara bırakmadan önce 29 Kasım tarihinde erken seçime gideceğini açıkladı. Moncloa Sarayı'ndan yapılan açıklamada, kararın halk desteğinin yenilenmesi ve genişletilmesi amacıyla alındığı belirtildi.

kararın arka planı:

Sanchez liderliğindeki azınlık hükümet, parlamentoda geçtiğimiz Cuma günü konut sorununa yönelik üç acil önlemi yasalaştırmaya çalıştı ancak teklif, ne hükümetin müttefiklerinden ne de diğer partilerden yeterli desteği bulabildiği için reddedildi. Söz konusu düzenlemeler arasında 2030 yılına kadar ekonomik gücü olmayan kiracıların tahliyelerinin durdurulması, turistik amaçlı kiralamalara yönelik vergi artışları ve kira sözleşmelerinin otomatik yenilenmesi yer alıyordu.

protestolar ve sembolik vaka:

Hükümetin girişimlerinin reddi, başta Madrid olmak üzere birçok kentte binlerce kişinin sokağa çıkmasına neden oldu. Protestoları tetikleyen olaylar arasında, 87 yaşındaki bir kadının kira artışı nedeniyle evinden tahliye edilmesi öne çıktı. Olayda ev sahibinin kirayı önce 500 eurodan 2 bin 650 euroya çıkarması, sonrasında kiranın 1 bin 650 euroya düşürülmesine rağmen bu rakamın kadının emekli maaşından 300 euro fazla olması nedeniyle kadının evini boşaltmak zorunda kalması büyük tepki çekti.

siyasi tablo ve olası etkiler:

Pedro Sanchez, Haziran 2018'den bu yana Başbakanlık görevini yürütüyor. Sosyalist İşçi Partisi, 2023 genel seçimlerinde ikinci sırada yer almasına rağmen Muhafazakar Halk Partisi'nin (PP) çoğunluğa ulaşamamasının ardından сол partilerle ve Katalan ile Bask milliyetçisi grupların desteğiyle azınlık hükümeti kurmuştu. Sanchez, ulusa sesleniş konuşmasında daha geniş bir ilerici çoğunluk elde etme hedefini vurguladı ve 'Artık İspanyol vatandaşların kendileri ve ülkeleri için nasıl bir gelecek istediklerine karar verme zamanı' diyerek seçmenlere doğrudan seslendi.

Erken seçim kararı, konut politikasının kısa vadeli siyasi maliyetini görünür kılarken aynı zamanda hükümetin toplumsal taleplere yanıt verme biçiminin seçim kampanyasının merkezine yerleşeceğini işaret ediyor. Sanchez'in hedefi, mevcut desteği 'yenilemek ve genişletmek' olarak tanımlanırken, seçim atmosferi konut, yaşam maliyeti ve kent politikalarının tartışılacağı bir döneme işaret ediyor.

Moncloa'dan yapılan resmi açıklamaya göre, usulüne uygun şekilde Devlet Başkanı bilgilendirildikten sonra olağanüstü Bakanlar Kurulu toplanarak parlamentonun feshedilmesine karar verildi ve yasal süreler gözetilerek seçim takvimi başlatıldı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, hükümetin konut krizine ilişkin düzenlemelerinin parlamentoda reddedilmesi ve ülke genelindeki protestoların ardından 29 Kasım’da erken seçime gidileceğini açıkladı.