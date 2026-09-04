Selendi'de esnaf ve muhtarların sorunlarına yerinde çözüm arayışı

Ziyaret programı:

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, Selendi programına AK Parti Selendi İlçe Başkanlığı ziyaretiyle başladı. İlçe teşkilatında partililerle bir araya gelen Arınç, teşkilat çalışmaları ve ilçede yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Sanayi esnafıyla buluşma:

Arınç, Selendi Sanayi Sitesi'ni ziyaret ederek sanayi esnafının talep, öneri ve sorunlarını dinledi. Esnafla yapılan görüşmelerde ilçenin ekonomik durumu ve sanayi sektörünün gelişimi üzerine görüş alışverişi yapıldı; esnafın beklentileri yerinde not alındı. Arınç, tespit edilen sorunların çözümü noktasında atılabilecek adımlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Muhtarlarla toplantı:

Milletvekili Arınç, muhtarlarla gerçekleşen toplantıda mahallelerin öncelikli sorun ve taleplerini dinledi. Toplantıda, yerel ihtiyaçların giderilmesi ve koordineli çözüm süreçleri üzerinde duruldu; Arınç, destek sözü verdi. Görüşmelere AK Parti Selendi İlçe Başkanı Şafak Aydoğuş, Selendi Belediye Başkanı Murat Daban ve parti teşkilatı üyeleri eşlik etti.

Akşam programı:

Günlük temasların ardından Arınç, Selendi'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü kapsamında düzenlenen şenliklerde sahne alan Tefo & Seko'nun konserini izleyerek programını tamamladı.

AK PARTİ MKYK ÜYESİ VE MANİSA MİLLETVEKİLİ AHMET MÜCAHİT ARINÇ, SELENDİ’DE SANAYİ ESNAFI VE MUHTARLARLA BİR ARAYA GELEREK TALEP VE SORUNLARI DİNLEDİ.