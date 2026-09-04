Dolar 48,4249 +0,02%
Euro 56,1740 -0,23%
Bist 14.012,42 +0,57%
Altın Gram 6.971,16 -1,37%
EUR/USD 1,1616 -0,13%
Brent Petrol 95,93 +0,43%
--°

Selendi'de esnaf ve muhtarların sorunlarına yerinde çözüm arayışı

AK Parti MKYK üyesi ve Manisa milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, Selendi'de sanayi esnafı ve muhtarlarla görüşüp sorun ve çözüm önerilerini dinledi.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 23:09

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Merve Çelik

Selendi'de esnaf ve muhtarların sorunlarına yerinde çözüm arayışı

Ziyaret programı:

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, Selendi programına AK Parti Selendi İlçe Başkanlığı ziyaretiyle başladı. İlçe teşkilatında partililerle bir araya gelen Arınç, teşkilat çalışmaları ve ilçede yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Sanayi esnafıyla buluşma:

Arınç, Selendi Sanayi Sitesi'ni ziyaret ederek sanayi esnafının talep, öneri ve sorunlarını dinledi. Esnafla yapılan görüşmelerde ilçenin ekonomik durumu ve sanayi sektörünün gelişimi üzerine görüş alışverişi yapıldı; esnafın beklentileri yerinde not alındı. Arınç, tespit edilen sorunların çözümü noktasında atılabilecek adımlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Muhtarlarla toplantı:

Milletvekili Arınç, muhtarlarla gerçekleşen toplantıda mahallelerin öncelikli sorun ve taleplerini dinledi. Toplantıda, yerel ihtiyaçların giderilmesi ve koordineli çözüm süreçleri üzerinde duruldu; Arınç, destek sözü verdi. Görüşmelere AK Parti Selendi İlçe Başkanı Şafak Aydoğuş, Selendi Belediye Başkanı Murat Daban ve parti teşkilatı üyeleri eşlik etti.

Akşam programı:

Günlük temasların ardından Arınç, Selendi'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü kapsamında düzenlenen şenliklerde sahne alan Tefo & Seko'nun konserini izleyerek programını tamamladı.

AK PARTİ MKYK ÜYESİ VE MANİSA MİLLETVEKİLİ AHMET MÜCAHİT ARINÇ, SELENDİ’DE SANAYİ ESNAFI VE...

AK PARTİ MKYK ÜYESİ VE MANİSA MİLLETVEKİLİ AHMET MÜCAHİT ARINÇ, SELENDİ’DE SANAYİ ESNAFI VE MUHTARLARLA BİR ARAYA GELEREK TALEP VE SORUNLARI DİNLEDİ.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Türkiye ile Pakistan arasında savunma iş birliği ve diplomasi öne çıktı
images

Nükleer alanda gençlere mentorluk ve kapsamlı burs programı
images

Tekirdağ'da yeni parti birlik ve yürüyüş mesajı verdi
images

Yüreğir'de başkan vekilliği mahkeme kararıyla Tarık Özünal'a geçti, CHP itirazı...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

İstanbulspor yeni döneme Emrecan Uzunhan'la giriyor

Hasat sonrası alevler: Konya tarlarında süren anız yangınları

Gece saatlerinde Etimesgut'ta çatı alevleri itfaiye tarafından söndürüldü

Gaziantep FK son dakika hamlesiyle Sylla ve Dadakdeniz'i renklerine bağladı

TREND HABERLER

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı