Selin ardından Hatay’da temizleme ve iyileştirme çalışmaları aralıksız sürüyor

Hatay’da iyileştirme çalışmaları sürüyor

Hatay’da son günlerde görülen yoğun sağanak yağışların yol açtığı su baskını ve olumsuzlukların ardından, Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) koordineli bir müdahale süreci yürütüyor. Belediyeye bağlı ekipler, zarar gören yerleşim alanlarının yeniden kullanılabilir hâle getirilmesi için temizlik ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Müdahale ve kurtarma operasyonlarının kapsamı:

HBB itfaiye ekipleri il genelinde gelen ihbarlara hızlı yanıt vererek Antakya, Defne, İskenderun, Dörtyol, Kırıkhan, Yayladağı, Payas, Reyhanlı, Arsuz, Altınözü ve Erzin ilçelerinde meydana gelen olaylara müdahale etti. Ekiplerin çalışmaları kapsamında 106 mesken su baskınına müdahale, 71 mesken su çekimi işlemi, 160 vatandaş kurtarma ve 28 araç kurtarma olmak üzere toplam 386 vakaya müdahale gerçekleştirildi.

Vatandaşlar, sahadaki çalışmalar sayesinde HBB desteğini her an hissettiklerini belirterek çalışmalardaki etkin organizasyon için Başkan Mehmet Öntürk ve belediye personeline teşekkür etti.

Saha organizasyonu, ekip sayısı ve iletişim kanalları:

HBB Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU) ekipleri ise olaylara karşı 265 personel ve 105 araç ve ekipman ile sahada görev yaptı. Yetkililer, sürecin risk azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme aşamalarını kapsayan bütüncül bir sistemle yönetildiğini vurguladı ve hızlı müdahalelerin ciddi maddi zararların önüne geçtiğini ifade etti.

Yoğun yağışlar sırasında ve sonrasında vatandaşlar; olası yeni olumsuzluklarda 112 Acil Çağrı Merkezi, ALO 153 Beyaz Masa ve HATSU 185 hatları üzerinden HBB ile iletişime geçebilecekleri bildirildi. Belediyenin sahadaki varlığı ve koordinasyonu, bölgedeki normalleşme çalışmalarının hızlandırılmasında anahtar rol oynuyor.

HATAY’DA ETKİLİ OLAN KUVVETLİ YAĞIŞ SONRASI ZARAR GÖREN BÖLGELERDE TEMİZLİK VE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI SÜRDÜRÜLÜYOR.