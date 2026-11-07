Tarsus'ta hurma sezonu başladı: üreticinin hedefi 70 ton

hasat çalışmaları sürüyor:

Mersin'in Tarsus ilçesinde hurma hasadı yaklaşık bir haftadır başladı. İlçeye bağlı Çağbaşı Mahallesi'nde hurma üretimi yapan Mustafa Teke, sezonun ilk günlerinde hasat çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Teke, bulunduğu 35 dönümlük parselde hasat hazırlıklarının yapıldığını ve ekiplerin ağaçlarda toplama çalışmalarını yürüttüğünü aktardı.

üretim ve beklentiler:

Üretici, dönüm başına ortalama 2 ton verim beklediklerini söyleyerek, parsel genelinde toplamda yaklaşık 70 ton hurma hasadı gerçekleştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Ürün kalitesine değinen Teke, ürünlerinin iyi durumda olduğunu ve 'duble malımız var' diyerek beklentisinin yüksek olduğunu vurguladı.

sezon umutları:

Teke, sezonun sonunun iyi ve bereketli olmasını dileyerek emeğinin karşılığını almayı umduğunu belirtti. Hasat sürecinin planlandığı şekilde ilerlemesi halinde hedeflenen üretime ulaşılacağı kaydedildi.

ZİRAAT MÜHENDİSİ MUSTAFA TEKE, BU YIL ÜRÜN KALİTESİNİN İYİ OLMASINA RAĞMEN FİYATLARIN ÜRETİCİYİ TATMİN ETMEDİĞİNİ BELİRTEREK, SEZONUN ZORLU GEÇEBİLECEĞİNİ SÖYLEDİ.