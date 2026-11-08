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Krakow saldırısında evde bulunan üç ceset olayın aile boyutunu öne çıkardı

Krakow'daki silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti. Polis, saldırganın evinde 3 ceset buldu; bunların muhtemelen aile üyelerine ait olduğu bildirildi.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 03:41

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Krakow saldırısında evde bulunan üç ceset olayın aile boyutunu öne çıkardı

olaya genel bakış:

Polonya'nın güneyindeki Krakow kentinde 7 Kasım Pazar günü yerel saatle 15.00 civarında Rynek Glowny meydanında bir saldırganın araçtan rastgele ateş açması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, ilk kayıtlarla 15 kişi yaralandı. Olayın hemen ardından yakalanan saldırganın hastanede ameliyata alınarak durumunun ağır olduğu açıklandı.

soruşturmanın ilk bulguları:

Polonya Başbakanı Donald Tusk tarafından yapılan açıklamada, saldırganın evinde polis araması sırasında 3 adet ceset bulunduğu belirtildi. Tusk, cesetlerin büyük ihtimalle saldırganın aile fertlerine ait olduğunu söyledi ve "Şimdiye kadar Polonya’da böyle bir terör olayı yaşamamıştık" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Marcin Kierwinski ise saldırganın Michal O. adlı, 24 yaşında bir Polonya vatandaşı olduğunu; kişinin aşırı sağ ideolojilere hayranlık duyduğuna ilişkin bulgular bulunduğunu açıkladı. Malopolska Emniyet Müdürlüğü Basın Sözcüsü Katarzyna Cislo tarafından polis bilgilendirmesinde saldırganın silah ruhsatına sahip olduğu ve 2 adet silahının bulunduğu belirtildi. Ayrıca saldırganın babasının da ruhsatı ve 11 adet silahı olduğu, her ikisinin de daha önce poliste herhangi bir kaydı bulunmadığı ifade edildi.

resmi açıklamalar ve ulusal yas:

Olay sonrası yetkililer arasında veri tutarsızlıkları ve netleşmemiş ayrıntılar göze çarptı; ilk bildirilerde yaralı sayısı 15 olarak aktarılırken, İçişleri Bakanı Kierwinski daha sonra toplam yaralı sayısının 16 olduğunu, bunlardan 2'sinin polis ve 1'inin saldırgan olduğunu bildirdi. Bakan ayrıca ölenlere ilişkin olarak, ölenlerin 4'ünün Polonya vatandaşı, 1'inin İngiltere vatandaşı olduğunu ve 2'sinin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki yaşananların ardından 8-9 Kasım tarihlerinin milli yas ilan edildiğini duyurdu. Yetkililer soruşturmanın ve motivasyon tespitinin sürdüğünü belirterek, kamuoyunu bilgilendirmelerin ilerleyen saatlerde devam edeceğini bildirdi.

KRAKOW SALDIRGANININ EVİNDE 3 CESET BULUNDU

KRAKOW SALDIRGANININ EVİNDE 3 CESET BULUNDU

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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