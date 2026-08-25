Şemdinli'de iki çuvalda kilogramlarca uyuşturucu ele geçirildi

Operasyonun ayrıntıları:

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda yürütülen uyuşturucu operasyonunda, Şemdinli ilçesinde arazide yapılan çalışmalarda iki çuval ele geçirildi. Ekiplerin ihbar ve istihbarat çalışması sonucu başlattığı operasyonda çuvalların içinde yüklü miktarda uyuşturucu madde bulundu.

ele geçirilen maddeler:

Çuvalların içinde yapılan aramada 16 bin 681 gram metamfetamin, 2 bin 994 gram eroin ve 3 bin 491 adet sentetik hap tespit edildi. Ele geçirilen maddelere el konuldu ve malzemeler kriminal incelemeye gönderildi.

operasyonun yürütülmesi:

Operasyon, Şemdinli İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Komando, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı'na bağlı Kayalar Hudut Tabur Komutanlığı ekiplerinin müşterek çalışmasıyla gerçekleştirildi. Bölgeden alınan bilgiye göre, İran'dan uyuşturucu getirileceğine dair istihbaratın ardından arazi araması yapıldı ve çuvallar bulundu.

soruşturma ve jandarmanın mesajı:

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. Hakkari İl Jandarma Komutanlığı, il genelinde ve sınır hattında uyuşturucu ile mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini bildirdi.

AKKARİ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİNCE UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONDA, 16 KİLO 681 GRAM METAMFETAMİN, 2 KİLO 994 GRAM EROİN VE 3 BİN 491 ADET SENTETİK HAP ELE GEÇİRİLDİ.